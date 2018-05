Beerschot Wilrijk stelt nu al zevende aanwinst voor: Grégory Grisez

Beerschot Wilrijk neemt Grégory Grisez over van Roeselare. De verliezende finalist van de promotiefinale in de Proximus League geeft de 28-jarige linkervleugelverdediger uit La Louvière een contract van twee seizoenen met optie op een derde. Het is al de zevende zomeraanwinst voor Beerschot Wilrijk, dat de transfer aankondigde op zijn website.

Grisez, die in het verleden al kampioen speelde in 1B met White Star Brussel, dat toen geen licentie kreeg om te promoveren, tekende onlangs nog een nieuw contract in Roeselare. Nu kiest hij dus toch voor een ander avontuur. “Ik ben overstag gegaan voor het ambitieuze plan dat KFCO Beerschot Wilrijk voorlegt. Ik zou doodgraag in eerste afdeling spelen en meen dat ik daar bij mijn nieuwe club het meeste kans op maak”, reageerde de verdediger op de website van zijn nieuwe werkgever.

Ook sportief verantwoordelijke Jan Van Winckel deed zijn zegje over de aankoop. “Grégory is een flankspeler die veel kwaliteiten heeft. Hij zorgt enerzijds voor stabiliteit in onze verdediging, en heeft anderzijds ook een goede voorzet in de benen waarmee hij onze spitsen kan bedienen. Grisez brengt bovendien gestalte en kopbalsterkte in de ploeg.”