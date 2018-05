“Mijn kind is voor mijn ogen vermoord en ik kon hem niet beschermen”

Glain / Liège / Rocourt / Bressoux / Jupille-sur-Meuse / Wandre / Grivegnée / Angleur / Chênée -

Het zou voor Cyril Vangriecken een prachtige lentedag worden, zwanger van ambities en mooie plannen. De twintiger uit Vottem had net een schitterend stagerapport behaald aan de Haute École de Ville de Liège. In september zou hij beginnen als leerkracht lager onderwijs. Alleen bevond de jongeman zich dinsdagvoormiddag op het verkeerde moment op de verkeerde plaats toen schutter Benjamin Herman enkele dodelijke salvo’s afvuurde. Zijn moeder zat naast hem in de auto en zag alles voor haar ogen gebeuren.