Benjamin Herman (31) pleegde allicht kort voor schietpartij in Luik een overval en moord

Benjamin Herman, de man die twee agenten en een voorbijganger doodde in Luik, wordt ook verdacht van een overval op een juwelier en de moord op een handlanger. Dat gebeurde enkele uren voor het bloedbad in Luik.

In On, een deelgemeente van Marche-en-Famenne, werd maandagnacht Michael W. (30) vermoord. Zijn hoofd was vreselijk toegetakeld. De autopsie moet nog duidelijkheid brengen over de doodsoorzaak. Maar ofwel kreeg hij een kogel in het hoofd ofwel werd hij het hoofd ingeslagen.

In eerste instantie dachten speurders aan een uit de hand gelopen homejacking. Nu gaat men uit van een afrekening onder criminelen. Michaël W. was bekend bij het gerecht voor onder meer drugshandel. De man was verslaafd aan heroïne en werd in 2014 door de correctionele rechtbank in Marche onder elektronisch toezicht geplaatst. Zijn straf liep in maart af.

On, waar hij woonde, ligt nog geen tien kilometer van Rochefort, waar Benjamin Herman geboren en getogen is. De twee hadden ook geregeld zaakjes gedaan in het verleden. Onderzoekers vermoeden dat Herman achter de moord zit.

Michaël W. Foto: rr

Het parket bevestigt dat er een moord is gepleegd en heeft het over een “ernstig” dossier, maar bevestigt voorlopig niet of er een link is met de schietpartij in Luik.

Sarah Pollet, de procureur van Aarlen, wil de vermoedens voorlopig niet officieel bevestigen. Maar in speurderskringen is men er vrij zeker van dat men op het juiste spoor zit.

Juwelier overvallen

Niet alleen voor de moord op Michaël W. Ook voor een overval maandagnacht in Rochefort.

Rond 3 u. maandagnacht werd de buurt van het centrum daar opgeschrikt door luide knallen. “Het ging om een overval op een juwelier aan het Albert I-plein. Daarbij werden schoten gelost, maar niemand raakte gewond. Of er buit werd gemaakt en hoe groot die is, dat is nog niet duidelijk”, zegt commissaris Pierre Jacobs van de politizone Lesse.

Een nicht van Benjamin Herman getuigde gisteren in de Waalse media dat ze iets na 3 u. maandagnacht werd gewekt door knallen. Kort nadien zag ze door het raam van haar slaapkamer haar neef Benjamin lopen. Hij was duidelijk op de vlucht, zei ze.

Speurders vermoeden nu dat Benjamin Herman ook achter die overval zat. En dat Michael W. een van zijn medeplichtigen was. Wat er nadien is fout gelopen, is niet duidelijk. Maar men gaat er van uit dat Herman Michaël W. nadien heeft vermoord.