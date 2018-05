Onweer spaart Limburg, noorden van provincie Antwerpen krijgt volle laag

Het KMI waarschuwde dinsdagochtend al dat het in de loop van de dag weer hevig kan gaan onweren. Lange tijd leek het alsof het hevig zou gaan kletteren boven Limburg, maar uiteindelijk bleek het onweer hier uit. In het noorden van de provincie Antwerpen hadden ze minder geluk. In Brecht werd het gemeentelijk rampenplan afgekondigd.

“Boven Luik zijn er in zeer korte tijd felle buien ontstaan. Het kan dus snel gaan de komende uren. Het lijkt me niet het beste moment voor een fietstochtje, al zal het uiteraard niet overal even lelijk doen”, zo schreef weerman Ruben Weytjens rond 14 uur op zijn Facebook. Weermodellen gaven aan dat er boven Limburg wel eens een hevig onweer zou kunnen gaan losbarsten, maar uiteindelijk bleef het droog.

Gemeentelijk rampenplan

In Antwerpen barstte het onweer wel los. In Brecht staan verschillende straten blank en werd de gemeentelijke fase van het rampenplan afgekondigd. “De problemen zijn immens. Straten, kelders en garages zijn onder water gelopen”, zegt burgemeester Luc Aerts.

De burgemeester riep de bewoners dinsdagavond op Radio 1 op om zo veel mogelijk binnen te blijven. “Gelieve niet met de auto te rijden”, zei hij. “Dat veroorzaakt zulke golven dat het water de huizen binnenstroomt.” Een bewijs daarvan, deze Twitterfoto van Niels Spaenjers van Weerstationzoersel.be. “Het water loopt zelfs via de wasbak binnen.”

Ook in Kalmthout heeft de brandweer met wateroverlast te kampen. De Kapellensteenweg tussen de Statiestraat en de Foxemaatstraat wordt er momenteel afgesloten door de politie.

“Voorlopig is het water nog niet bij mensen binnengelopen”, zegt politiecommissaris Patrick De Smedt. “Door verkeer van de straat weg te houden kan de brandweer haar werk doen en is het risico kleiner dat het water tot aan de woningen klotst.”

Er zijn ook meldingen van wateroverlast in andere gemeenten in het noorden van de provincie Antwerpen: Stabroek, Kapellen, Zoersel, Rijkevorsel en Beerse.

Buitenland

Ook in Aken zorgde het onweer vandaag voor veel overlast. Meerdere straten staan er blank door de hevige regenval.

Receiving videos of this while in a lecture.. wonder how I’m getting home #Aachen pic.twitter.com/bfismHwns0 — ??SunflowersxRoses?? (@ronjarunyaronja) 29 mei 2018

In het noorden van de provincie Limburg in Nederland had het noodweer ook zware gevolgen. Op drie plaatsen sloeg de bliksem in. De daken van de woningen vatten daarbij vuur dat door de brandweer werd geblust. Ook enkele straten liepen onder water;