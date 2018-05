Hasseltse topdokter: “We gaan nog hele gekke dingen doen in de geneeskunde, dingen die we niet verwachten”

Leuven -

Filip Rega is verbonden aan het universitair ziekenhuis van Leuven. De chirurg ontvangt ons op campus Gasthuisberg in een eenvoudig kantoortje, dichtbij de operatiezalen. Het grootste ziekenhuis van België is vandaag wellicht ook de grootste werf van het land. Een slingerende toegangsweg tussen oude en in aanbouw zijnde complexen en torenkranen geeft zicht op veel bouwbedrijvigheid. Filip Rega vertelt enthousiast over hoe Gasthuisberg straks in een functionele en patiëntvriendelijke omgeving alle diensten op één plaats zal aanbieden: “Misschien zou ik als specialist elders meer geld kunnen verdienen maar de optimale omstandigheden en het materieel dat de universiteit aanreikt, maken dat ik mij hier bijzonder goed in mijn vel voel.”