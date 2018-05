Bemelmans: “Het is eindelijk gelukt”

Ruben Bemelmans (ATP-110) won dinsdag op Roland-Garros in de eerste ronde van de Indiër Yuki Bhambri (ATP-93). Voor de 30-jarige Limburger was het nog maar de eerste zege op de hoofdtabel in Parijs uit zijn carrière. Hij kon zijn geluk niet op.

“Roland-Garros is prachtig dit jaar. Wat een rollercoaster van emoties”, reageerde Bemelmans, die na zijn uitschakeling in de derde kwalificatieronde opgevist als lucky loser. “Vrijdag was er de ontgoocheling, zaterdag werd ik opgevist. Bhambri is geen gravelspeler, dus ik wist dat het een droomloting was. Die kans heb ik met beide handen gegrepen. Het is eindelijk gelukt.”

Het begin van de wedstrijd was lastig voor Bemelmans. “Ik was nerveus en had moeite om oplossingen te vinden voor zijn snelle returns. Daarna had ik door dat ik hem van links naar rechts moest doen bewegen. Nadat ik de felbevochten tweede set won, is hij mentaal gekraakt.”

In de tweede ronde speelt Bemelmans donderdag tegen de Est Jürgen Zopp (ATP-136), die verrassend de Amerikaan Jack Sock (ATP-14) uitschakelde. “Liever tegen Zopp dan tegen Sock. Zopp heeft in het verleden een hoop fysieke ongemakken gekend, maar heeft al in de top 100 gestaan. Hij komt makkelijk in de bal en slaat behoorlijk hard. Maar hij is minder ervaren dan Sock.” LEES OOK: Drie op vier voor de Belgen vandaag op Roland Garros