Van Uytvanck: “Altijd fijn om een toernooi zo te beginnen”

Alison Van Uytvanck (WTA-46) startte dinsdag sterk op Roland-Garros. In 52 minuten veegde ze de Australische Isabelle Wallace (WTA-245) met 6-1 en 6-0 van de baan. “Het is altijd fijn om een toernooi zo te beginnen”, reageerde de 24-jarige Vlaams-Brabantse. “Ik voelde me goed op de baan en had onmiddellijk het juiste niveau te pakken.”

“Zeggen dat het niet meer dan een training was, is wat overdreven. Bij een wedstrijd komt toch altijd een beetje stress kijken. Ik wist wel dat zij nerveuzer zou zijn dan ik. Ik was immers de meer ervaren speler.”

In de tweede ronde krijgt Van Uytvank met de Duitse Julia Görges (WTA-11) een grotere uitdaging. In 2015 bereikte Van Uytvanck de kwartfinales (vijfde ronde). Daar wil ze nu nog niet aan denken. “In de tweede ronde wacht me immers al een moeilijke wedstrijd. Görges serveert heel goed, maar haar return is wat minder. Het is een goede speelster. Gravel is wel niet haar specialiteit. Op hardcourt heb ik vorig jaar van haar verloren, maar wel pas nadat ik drie of vier matchballen niet benut had. Ik besef dat het niet evident wordt. Alleszins ben ik er klaar voor en zal ik tot het uiterste gaan.”

