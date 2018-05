VIDEO. Aantal tekenbeten neemt flink toe: “Teken voelen zich opperbest in dit warme, vochtige weer”

Hasselt -

Door het warme, vochtige weer is het tekenseizoen in alle hevigheid losgebarsten. “Teken voelen zich opperbest in dit weertje”, zegt bioloog Arnold van Vliet van Tekenradar.nl, die het aantal meldingen de laatste dagen spectaculair zag stijgen. Ook het Belgische TekenNet.be noteerde een flinke toename van het aantal beten.