Waarom vooral N-VA-gemeenteraadsleden voor fusies zijn

Hasselt - 56 procent van de Limburgse gemeenteraadsleden zou er geen probleem mee hebben als hun gemeente samengevoegd zou worden met een andere gemeente. Maar de helft van de raadsleden is tegenstander van verplichte fusies. De N-VA’ers verwachten het meeste heil van fusies, de sp.a’ers zijn het meest afwijzend.

“Er is zeker een draagvlak voor vrijwillige fusies van gemeenten. Dat is misschien ietwat verrassend omdat we de indruk hebben dat fusies lange tijd een taboeonderwerp waren. Verplichte fusies zijn ...