Salah mist wellicht eerste ronde op WK: “drie à vier weken buiten strijd”

Volgens Ruben Pons, de kinesist van Liverpool, is sterspeler Mohamed Salah “drie à vier weken” buiten strijd. De Egyptenaar mist dus de oefenwedstrijd tegen de Rode Duivels op 6 juni, en riskeert ook de eerste ronde van het WK te missen.

Salah blesseerde zich in de finale van de Champions League tegen Real Madrid aan de linkerschouder. “In theorie heeft hij drie à vier weken hersteltijd nodig, maar we gaan proberen om dat in te korten. Dat is ons doel”, zei Pons aan de Spaanse voetbalkrant Marca. Egypte neemt het op WK in Rusland op 15 juni op tegen Uruguay, op 19 juni tegen Rusland en op 25 juni tegen Saoedi-Arabië.

De 25-jarige aanvaller is momenteel in Spanje om te revalideren, samen met specialisten van zowel Liverpool als de Egyptische voetbalbond. Zondag schreef hij nog op Twitter dat hij positief bleef: “Ondanks de voorspellingen, heb ik er vertrouwen in dat ik jullie in Rusland allemaal fier zal maken.”

(belga)