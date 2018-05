Lommel -

Deze namiddag is in Lommel een vakantiehuisje helemaal uitgebrand langs het Kanaal naar Beverlo. Toen de brandweer van hulpverleningszone Noord-Limburg ter plaatse kwam viel er niet veel meer te redden. Gelijktijdig woedde ook een brand in een leegstaande woning enkele kilometers verderop in Mol. Kwaad opzet wordt dan ook niet uitgesloten.