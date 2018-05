Serena Williams is helemaal terug: ze laat tennisrokje in de kast, kiest voor opvallende outfit én wint

Serena Williams is na een jaartje afwezigheid weer van de partij op Roland Garros. En haar passage was meteen opvallend te noemen: de Amerikaanse liet immers haar tennisrokje in de kast en koos (niet voor het eerst) voor een opvallende outfit: compleet in het zwart met enkel een rode band om haar middel. De meningen zijn verdeeld maar het bracht haar wél geluk tegen Kristýna Plíšková: 7-6 (7/4) en 6-4.

De 36-jarige Amerikaanse Serena Williams (WTA-451) had een uur en drie kwartier nodig voor een 7-6 (7/4), 6-4 zege tegen de Tsjechische Kristyna Pliskova (WTA-70). In de tweede ronde neemt ze het op tegen de Australische Ashleigh Barty (WTA-17), zeventiende reekshoofd op het gravel in de Franse hoofdstad. Die won in de eerste ronde met 6-3 en 6-1 van de Russische Natalia Vikhlyantseva (WTA-79). Serena Williams won het enige vorige duel met Barty. In 2014 schakelde ze de 22-jarige Australische in de eerste ronde van het Australian Open met 6-2 en 6-1 uit.

Williams speelt in Parijs haar eerste grandslamtoernooi sinds de geboorte van haar dochter. De jongste Williams was er vorig jaar niet bij omwille van haar zwangerschap. Williams, drievoudig winnares in Parijs (2002, 2013 en 2015), nam voor het laatst deel aan een grandslamtoernooi anderhalf jaar geleden in Melbourne. Ze speelde al twee jaar niet meer op gravel, sinds haar verloren finale in Parijs in 2016 tegen de Spaanse Garbine Muguruza. Dit jaar verliep haar terugkeer op de courts nog niet vlekkeloos. In Indian Wells en Miami won ze telkens één keer, alvorens geëlimineerd te worden. Sindsdien speelde ze geen wedstrijden meer.

Haar nieuwe "catsuit" werd op Twitter duchtig gekeurd, en de meningen zijn op z'n zachtst gezegd verdeeld:

Serena heeft het tennisrokje in de kleedkamer gelaten. Dat ziet er heel anders uit. Ik vind het wel wat ?? pic.twitter.com/TWA289rA37 — Meike (@Meikebe) 29 mei 2018

Wat heeft Serena Williams in hemelsnaam aangetrokken om in te tennissen. Hoop niet dat een voorbeeld wordt voor amateurs. — Frank van der Weck (@FvdWeck) 29 mei 2018

Kan @FredvanLeer even met Serena #Williams gaan shoppen? Hij zou de kijker er een plezier mee doen. #RollandGarros — Sandra (@schwanneke) 29 mei 2018

Wat heeft Serena Williams eigenlijk aan?

Het ziet er niet uit. #RolandGarros — Cindy Laura Albers (@Cindekel) 29 mei 2018

Serena Williams heeft wel vaker een opvallende outfit aan, maar dit slaat alles... #RG18 pic.twitter.com/xaJeal9hUh — Merel de Leuw (@merelzoe) 29 mei 2018

Kunnen we Serena William wijsmaken dat wat ze nu aan heeft echt niet flatteert/elegant is?! #damngurl #RolandGarros — Barbara Geuens (@BabsGeuens) 29 mei 2018

Kiki Bertens lijkt op weg naar een makkelijke zege. Intussen is de verbazing over de catsuit van Serena Williams groot in de perskamer. #rolandgarros — Fardau Wagenaar (@FardauW) 29 mei 2018

Ehhhhhh wat heeft Serena nou voor n stoeipoezenpakje aan???#RolandGarros #RolandGarros2018 — Aukje Ter Horst (@aukjeterhorst) 29 mei 2018

Serena Williams, beste tennisster ooit, speelt eerste wedstrijd in tijden.



Twitter: "Kijk dan wat ze áán heeft, kán toch niet?"



Bah.#RG18 — Frank Huiskamp (@frankhuiskamp) 29 mei 2018

Serena wearing a figure-hugging cat suit is why we love tennis. #RG18 — Ahr-Ae (@ScaredNinja) 29 mei 2018

Is Serena Williams wearing that black outfit as a joke. She looks a shapeless mess dressed like that — William Terence3 (@WTerence3) 29 mei 2018

Serena is beautiful but that outfit is...yikes #RG18 — Maria Sara (@Amevrica) 29 mei 2018

I ? Serena. I love her outfit.

She is… https://t.co/So1tNkW3bC — Eda Guney (@EdaTalksTennis) 29 mei 2018

Serena in esteemed company with her choice of outfit #RG18 pic.twitter.com/AJAcYkgLnX — Luke Alex Davis (@lukealexdavis) 29 mei 2018