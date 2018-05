Dit dieet maakt van je lichaam een vetverbrander. Maar hoe haalbaar is het in praktijk?

Op papier is het populaire keto dieet simpel: je schrapt suikers en geraffineerde koolhydraten, eet vooral nog gezonde vetten en proteïnen en je lichaam gaat volop vet verbranden. Resultaat: meer energie en minder kilo’s. De uitdaging zit hem in de praktijk: hoe pas je je eetpatroon aan, kan je nog op restaurant en mag je nog een glas wijn drinken? We vroegen het aan Julie Van den Kerchove, bekend als ‘raw food chef Julie’, die met ‘Het Keto Plan’ een praktische inleiding tot keto schreef.

Voor wie het in Keulen hoort donderen bij het woordje keto: het dieet komt overgewaaid uit Californië en wie de strikte versie volgt, haalt 75 % van zijn energie uit gezonde vetten, 20% uit proteïnen en slechts 5% uit koolhydraten. Door minder suikers te eten, waar je lichaam doorgaans energie uit haalt, gaat het een alternatieve brandstof zoeken: vet. Het duurt een paar weken, maar eens je lichaam ‘geleerd’ heeft vet om te zetten in energie, vliegen de kilo’s er af. Al hoef je het niet alleen daarvoor te doen: Julie ziet keto meer als een levensstijl dan als een dieet, omdat ze er meer energie uit haalt.

Stel: je komt van een redelijk ‘klassiek’ eetpatroon: vlees of vis, aardappelen en groenten. Hoe begin je aan keto?

“In mijn ervaring ligt keto nog redelijk dicht bij het klassieke eetpatroon: als je de koolhydraten grotendeels vervangt door extra groenten, kom je al een heel eind. Je neemt bijvoorbeeld vis met meer groenten en in plaats van aardappelen wat extra boter of een avocado. Laat je niet misleiden door ‘vetten’, het gaat hier om gezonde vetten, zoals vette vis, noten, avocado’s, olijfolie, dat soort dingen. Overdrijf ook niet met de proteïnen die je eet: de hoeveelheid vlees of vis moet ongeveer in een handpalm passen. Kies voor goede kwaliteit: liever één keer in de week een stukje vis of vlees van een goede slager of vishandelaar, zonder hormonen of antibiotica. Eet bijvoorbeeld kleinere visjes zoals sardienen of ansjovis, die minder zware metalen bevatten dan bijvoorbeeld tonijn, dat erg vervuild is.”

Lees ook: Afvallen door vetten te eten en zonder honger: wat is het populaire keto-dieet?

Mag je wel zo veel vetten eten als je wil ?

“Hoeveel vetten je best eet, hangt af van je lichaamsbouw en hoe actief je bent. Mijn richtlijn is: hoe voldaan ben je nog na vier of vijf uur zonder tussendoortjes? Als je na vijf uur nog geen ‘cravings’ hebt, is je bloedsuiker stabiel en is je lichaam aangepast om de hoeveelheid vet die je gegeten hebt, te verbranden. Krijg je toch een hongerklop? Dan heb je te weinig gezonde vetten binnengekregen, of nog iets te veel koolhydraten, waardoor je bloedsuikerspiegel is gaan schommelen en je zin hebt in zoet. Er is ook een verschil in vetten: vermijd transvetten en geraffineerde plantaardige oliën zoals zonnebloemolie of maïsolie, want die zitten vol omega zes die je lichaam uit balans trekken en ontstekingsgraad in het lichaam verhogen. Kies liever voor echte boter, extra vierge olijfolie of kokosolie. ”

Waar zitten de valkuilen van keto?

“Voor mij is keto meer een levensstijl dan een crashdieet, en om van levensstijl te veranderen heb je geduld nodig. Ik ben bijvoorbeeld geen fan van onmiddellijk alle koolhydraten schrappen, ik zou eerder afbouwen. Ik verkies trage koolhydraten, zoals noten, zaden en knolgroenten. Zeker voor wie actief leeft, veel sport of voor kinderen, is het niet aan te raden om lang koolhydraatarm te leven. Klassieke keto draait vooral rond gezonde vetten en proteïnen, waardoor de groenten op achtergrond dreigen te geraken. Terwijl ik vind dat er zo veel mogelijk groenten op een bord moeten liggen, want die heb je nodig om voldoende vitaminen en mineralen binnen te krijgen.”

Wat eet je als ontbijt?

“Voor een hartig ontbijt zijn eieren of tempeh een goede keuze, met tomaat, avocado, of eender welke groente. Eventueel kan je wat extra vet toevoegen: boter en olijfolie. Ik maak soms ook toast van zoete aardappel: in schijfjes snijden en even in de toaster of oven, ter vervanging van brood. Voor een zoet ontbijt maak ik een smoothie: bessen, vers of bevroren, met kokoksmelk of amandelmelk, avocado en eventueel wat proteïnepoeder als je gaat sporten. De nadruk ligt minder op fruit maar meer op vetten. Of ik mix chiazaad en kokos-of amandelmelk met bessen tot een pudding, afgewerkt met granola zonder suiker.”

Welke SOS-snacks heb je nodig voor als er zich toch een hongerklopje aandient?

“Dipgroentjes met notenpasta of guacamole zijn erg lekker, of een halve avocado met zeezout. Ik neem ook wel eens gedroogde kokosnoot mee, wel zonder suiker. In het boek staat een recept voor zadencrackers, die zijn ook erg geschikt. Als je echt niets bij hebt, koop dan gemengde noten of pitten, of als je iets zoet wil, 85 procent pure chocolade.”

Kan je nog op restaurant gaan?

“Ja hoor. In de klassieke Vlaamse of Franse keuken kan je vragen om aardappelen of brood te vervangen door extra groenten, of olijfolie of extra boter vragen in plaats van saus. In Japanse restaurants kan je sushi vragen zonder rijst, in andere Aziatische restaurants een een stirfry met alleen maar groenten. Maar als je zin hebt in een goed pak frieten of een pizza, eet dat dan gewoon. De dag erna pik je de draad weer op. Eens je lichaam na een paar maanden gewend is aan vetverbranding, duurt het meestal maar één of twee dagen voor het opnieuw in ‘vetverbrandingsmodus’ gaat.”

Mag je alcohol drinken als je keto volgt?

“Alles mag natuurlijk, maar ik raad toch aan om het te beperken tot één of twee glazen in het weekend. Er zijn ook slimmere keuzes in alcohol: hoe puurder hoe beter. Wodka, tequila, whisky of gin (zonder frisdrank!) zijn een betere keuze, droge witte wijn of champagne met een laag suikergehalte zitten ergens tussenin. Te vermijden zijn zoete witte wijnen, of bier, want die bevatten meer suiker. Sowieso is het niet slecht om extra vitamine C te nemen en veel water te drinken, zodat je lichaam de gifstoffen makkelijk kan afvoeren.”

Kan je keto volgen als vegetariër?

Als vegetariër wel. Je kan proteïnen en andere essentiële bouwstoffen halen uit bijvoorbeeld tempeh, noten, eieren.... Maar keto combineren met een volledig plantaardige levenswijze, dat kan niet iedereen. Voor mijn lichaam was het bijvoorbeeld niet haalbaar: ondanks de supplementen die ik nam, had ik toch voedingstekorten. Het verschilt van persoon tot persoon. Voor flexitariërs en vegetariërs kan het, maar volledig vegan, daar heb ik vraagtekens bij.”

‘Het Keto Plan’ van Julie Van den Kerchove is uitgegeven bij Lannoo en verschijnt op 29 mei. Richtprijs: 24.99 euro, www.julieslifestyle.com