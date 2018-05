Schutter Luik had het duidelijk gemunt op politie

Glain / Liège / Rocourt / Bressoux / Jupille-sur-Meuse / Wandre / Grivegnée / Angleur / Chênée - Benjamin Herman (31), de man die dinsdag twee politieagentes en een 22-jarige student doodde, had het duidelijk gemunt op de politie. Dat melden de burgemeester van Luik en de korpschef van de Luikse lokale politie op een persconferentie. De dader kwam pas gisteren uit de gevangenis met een uitgaansvergunning voor twee dagen en stond sinds vorig jaar op de radar van Staatsveiligheid omdat hij geradicaliseerd zou zijn. Op amateurvideobeelden is duidelijk te horen hoe hij “Allahu Akhbar” roept.

Volgens de procureur des konings viel de schutter rond 10.30 uur in het centrum van Luik, ter hoogte van Café de Augustins, twee agentes aan. Hij benaderde hen langs achteren en diende hen meerdere messteken toe. Wellicht met een breekmes. Vervolgens nam hij hun dienstwapen af en schoot hij beide vrouwen in koelen bloede neer. De twee slachtoffers zijn ter plaatse overleden.

Vervolgens vluchtte de man weg. Tijdens zijn vlucht probeerde hij een wagen te stelen. Daarbij schoot hij de passagier van de wagen, een jongeman van 22, dood. Zijn moeder zag het voor haar ogen gebeuren.

Hij verstopte zich daarna in een school vlakbij en hield er even een poetsvrouw gegijzeld.

Rond 11 uur arriveerden de speciale antibanditisme-eenheden van de Luikse politie. De verdachte kwam al schietend de school buiten en verwondde zo nog vier agenten. Drie liggen nog altijd in het ziekenhuis. Een van hen verkeerde even in levensgevaar.

Ooggetuigen spreken van minstens twintig schoten en hoorden de man “Allahu Akbar” roepen. Het parket kan dat niet bevestigen. Maar op beelden die RTBF uitzond, was het duidelijk te horen. De schutter werd doodgeschoten.

Het federaal parket heeft de zaak in handen genomen, wat wijst op een vermoeden van terreur. “Er zijn redenen om te denken dat het om een terreuraanslag gaat”, zegt het parket. Het crisiscentrum meldt nog dat het dreigingsniveau in ons land op twee blijft. Het OCAD, het orgaan voor de terreurdreiging, volgt de zaak van nabij op

“De man heeft twee agentes in de rug aangevallen met een steekwapen, hun dienstwapens afgenomen en hen vervolgens geëxecuteerd”, zegt korpschef Christian Beaupère. “Nadien heeft hij ook een 22-jarige student neergeschoten en zich verschanst in het Léonie de Waha atheneum, waar hij twee werknemers heeft gegijzeld. De man is de school niet verder binnengedrongen, we stonden dus niet voor wat wel eens een “amok-situatie” wordt genoemd. Hij had duidelijk de bedoeling de politie te raken.”

Meteen na de eerste schietpartij zijn verschillende ploegen van de Luikse politie ter plaatse gekomen, aldus burgemeester Willy Demeyer. “Het gaat zowel om normale interventieploegen als ploegen van de fietsbrigade en ploegen van de PAB, de antibanditisme-eenheden van de Luikse politie.”

“Die laatsten zijn tegenover de dader komen staan, die gewapend was met de dienstwapens van de twee neergeschoten agentes”, gaat korpschef Beaupère verder. “Elk van die dienstwapens bevatte 17 kogels. Bij de schietpartij die daarop volgde zijn twee agenten van de PAB in het been geraakt. Eén van hen raakte zelfs levensgevaarlijk gewond, aangezien een kogel de slagader in de dij raakte. Twee agenten van de recherche raakten ook gewond aan de arm. Eén van de vier gewonde agenten heeft het ziekenhuis al mogen verlaten, de andere drie nog niet.”

Schutter sinds gisteren uit de gevangenis

De dader is Benjamin Herman, een 31-jarige man die geboren werd in Rochefort, en een fors crimineel verleden heeft. Hij zat sinds 2003 bijna onafgebroken in de gevangenis, maar kreeg gisteren een uitgaansvergunning waarmee hij twee dagen de gevangenis mocht verlaten in het kader van de voorbereiding van zijn reclassering.

De man was voor de veertiende keer met penitentiair verlof (wat twee dagen duurt) en had ook al elf uitgangsvergunningen (korter) gekregen. Dat is telkens goed gegaan, zei minister van Justitie Koen Geens (CD&V). De man zat sinds 2003 quasi onafgebroken in de gevangenis, als multirecidivist. Hij zou in 2020 sowieso vrijkomen.

Hij zat vast voor drugsfeiten, diefstallen en andere kleine criminaliteit. Meerdere bronnen bestempelen hem als “hyperagressief” en psychologisch labiel.

Wel degelijk geradicaliseerd

Volgens een ex-celgenoot was de man wel degelijk moslim en radicaliseerde hij in de gevangenis, al deed hij dat zwijgzaam. “Hij sprak er niet over”, vertelt de man aan RTBF. “Hij zei dat hij een echte moslim was. Iedere maandag en donderdag vastte hij en at hij niets”. Bij Staatsveiligheid stond Herman sinds 2017 geseind als geradicaliseerd.

Volgens de burgemeester van Luik en de hoofdcommissaris van de lokale politie gaat het om “een laffe daad die duidelijk gericht was tegen de politie. “Hij heeft twee agentes in de rug aangevallen, hun wapens gestolen en zich verscholen in de school”, zegt korpschef Christian Beaupère. “Hij is de school niet verder binnengegaan maar had duidelijk de bedoeling de politie aan te vallen. Vier agenten raakten gewond, één van hen zelfs levensgevaarlijk aangezien een kogel de slagader in de dij raakte.”

De leerlingen van het lyceum waar Benjamin Herman zich verschuilde, zijn allemaal in veiligheid gebracht. De middelbare scholieren werden naar het Parc du Jardin Botanique gebracht, die van de lagere school naar de lokalen van de provincie in de rue Beeckman. De scholen blijven de komende dagen gesloten, de meeste leerlingen werden al opgepikt door hun ouders. Er is psychosociale opvang voorzien.

Daarnaast hangen de vlaggen aan het gemeentehuis en de gemeentelijke gebouwen halfstok. Vanaf woensdag 10 uur wordt een rouwregister geopend en de komende dagen zal er een minuut stilte vastgelegd worden. Dinsdagavond is er een wake voor de slachtoffers.

De gouverneur van de provincie Luik, Hervé Jamar, heeft dinsdag het provinciaal rampenplan afgekondigd.

Huiszoekingen in gevangenis en bij moeder van dader

Speurders hielden dinsdag al een huiszoeking bij de moeder van Benjamin Herman en in de gevangenis. Of dat iets heeft opgeleverd, is nog niet duidelijk.