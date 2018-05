Tegenstandster van Elise Mertens is uit op revanche na moeilijke periode, die begon met nederlaag tegen… Mertens

Heather Watson (WTA-80) wordt de tegenstandster van Elise Mertens in de tweede ronde van Roland-Garros. De 26-jarige Britse won maandag nog net voor de de hemelsluizen opengingen van de Française Océane Dodin (WTA-139) in twee sets: 6-3 en 6-0.

“Ik ben bijzonder tevreden”, reageerde Watson na haar zege tegen Dodin. “Ik wist dat ze vaak alles of niets speelt en erg hard kan slaan. Ze kan daardoor veel winners slaan en dat betekende dat ik heel agressief moest spelen. En daar ben ik in geslaagd. Ik ben heel gelukkig, omdat ik moeilijke maanden achter de rug heb. Als je altijd in de eerste ronde verliest en de journalisten daar altijd over praten, is dat niet eenvoudig. Vorige week kon ik die negatieve spiraal eindelijk doorbreken door de Oekraïense Kateryna Bondarenko (WTA-57) te verslaan in Nürnberg. Dat was goed voor mijn zelfvertrouwen.”

Die moeilijke periode, waarin Watson maar liefst zeven keer in de eerste ronde werd uitgeschakeld, begon in januari met een nederlaag tegen Elise Mertens in de halve finales van het WTA-toernooi in Hobart. Toen won Mertens in drie sets: 6-4, 1-6 en 6-2. Watson is dus uit op revanche.

“Mertens kent een heel goed jaar. Ze is een geweldige tennisster. Ik heb haar parcours op het Australian Open niet gevolgd, maar weet wel wat me te wachten staat. Ze staat stevig op haar benen. Ik denk dat we een gelijkaardige spelstijl hebben. Ze beweegt goed en houdt ervan in de tegenaanval te gaan. Ik denk dat het een leuke wedstrijd zal worden. Maar het staat vast dat als ik wil winnen, ik heel sterk zal moeten zijn”, besloot Watson.

Foto: EPA

