“Internationale criminaliteitscontrole aan Limburgse grens heeft geloond”

De Nederlands-Limburgse politie liet dinsdag horen dat de internationale criminaliteitscontrole op de A76 (E314) in Elsloo en op de E25 in Eijsden heeft geloond. Dinsdagochtend namen meer dan 170 agenten deel aan de controle, die gericht was op mobiel banditisme, ondermijning en verkeersveiligheid. Het verkeer moest omwille van de controleposten in Nederland vertragen op de E314 vanaf Maasmechelen. Ook Belgische en Duitse politiemensen leverden bijstand.

Er werden ruim 25 openstaande boetes geïnd, variërend van 100 euro tot ruim 4.500 euro. Het uiteindelijke totaalbedrag is nog niet volledig becijferd. De politie schreef ook bekeuringen uit voor bijvoorbeeld de technische staat van de voertuigen, maar ook voor verboden wapenbezit. De agenten vonden onder meer pepperspray en een wapenstok. Een voertuig met valse kentekenplaten werd in beslag genomen.

In Elsloo was er specifiek meer aandacht voor internationaal transport en werden er overtredingen inzake de rij- en rusttijden vastgesteld, net als het overschrijden van het maximaal laadvermogen. De politie deed twee arrestaties, eentje voor het niet in het bezit hebben van de juiste verblijfsdocumenten en een tweede voor het geseind staan bij de politie.

In een voertuig werd een geldsom van 6.500 euro cash aangetroffen, waarnaar de politie verder onderzoek doet.

Door de controleposten in te richten in Elsloo en Eijsden en de achterliggende wegen wist de politie nagenoeg alle toegangswegen tot Zuid-Limburg in het vizier te houden. De selectie van voertuigen en personen gebeurde onder meer via de ANPR-camera’s. Aan de actie namen leden van de Douane, Rijksdienst voor het Wegverkeer en de Koninklijke Marechaussee deel.

De controle oversteeg de organisatie- en landsgrenzen. Volgens de Nederlandse politie zijn het grensoverschrijdend bundelen van krachten en het delen van kennis en informatie belangrijke voorwaarden voor de aanpak van mobiel banditisme in een grensregio als het Zuidwesten van Limburg.