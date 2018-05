Leerlingen getuigen over schietpartij: “We hadden eerst niet door hoe erg het was en moesten lachen”

Leerlingen van het Waha-lyceum getuigen over de schietpartij in Luik. De schutter drong dinsdag de school binnen, nadat hij twee agentes en een automobilist doodde. “Eerst hadden we de ernst van de situatie niet door en moesten we lachen.”

Tegen L’Avenir vertellen leerlingen van de school over het incident. “Het was 10.45 uur, speeltijd”, aldus de 15-jarige Romain. “Een leraar kwam ons vertellen dat er iemand met een geweer was in de school. Een aantal van ons verstopte zich onder de bureaus. Ik besefte zelf nog niet wat er aan de hand was, we moesten erom lachen.”

Pas toen ze de politie zagen drong de ernst van de situatie tot de scholieren door. “Er zijn leerlingen die angstaanvallen kregen”, vervolgt Romain zijn verhaal. “We moesten de brandtrap nemen.” Vervolgens zochten de leerlingen toevlucht in de botanische tuin van de school. “De meesten van ons raakten niet in paniek, dankzij het heel rustige optreden van de politie.”

Joy en Daadir, twee leerlingen die eveneens aanwezig waren op het lyceum, voelden zich al snel veilig. “We hadden het gevoel dat ons niets kon gebeuren.” De scholieren vroegen zich echter af of het werkelijk om een aanval ging.