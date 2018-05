Zweedse regering wil kindhuwelijken niet meer erkennen

Zweden wil in het buitenland gesloten kindhuwelijken voortaan niet meer erkennen. “De boodschap van de regering is duidelijk: in Zweden mogen kinderen kinderen zijn”, verklaarde de regering van sociaaldemocraten en Groenen dinsdag. Er mogen geen mazen meer in de wetgeving zijn, waardoor kinderen in Zweden via omwegen toch getrouwd kunnen zijn. In het Scandinavische land mogen kinderen al lang niet met elkaar huwen. Maar tot nog toe konden in het buitenland gesloten kindhuwelijken erkend worden. Ze waren dan ook van kracht in Zweden.