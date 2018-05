De slachtoffers van de schietpartij in Luik: een jonge oma, een moeder van twee kinderen en een student

Twee politie-inspecteurs van de lokale politie van Luik, een jonge student en de dader zelf. Bij de schietpartij, dinsdagochtend in Luik, vielen vier doden. Dit weten we tot nu toe over hen.

Een getuige vertelde op RTL hoe hij zag dat de dader een jongeman van dichtbij doodschoot. “Hij zat als passagier in de wagen van zijn moeder. De vrouw liep in paniek rond haar voertuig. Ze hing vol bloed en huilde. Haar zoon lag in de Ford Fiesta. Vol geraakt door een kogel. Hulp kon voor hem niet meer baten. Het gaat om Cyriel Vangriecken (22) uit Vottem, bij Luik. De jongeman was gepassioneerd door petanquespelen, zo lezen we op zijn Facebookprofiel. En hij was erg geliefd, zo bleek uit de vele steunbetuigingen.

Foto: Tom Palmaers

Lucile Garcia (45) was nog maar pas getrouwd en werd onlangs voor het eerst oma. Haar man, me wie ze al jaren samen was, werkt ook bij de Luikse politie en was na het drama snel ter plaatse. Voor ze in Luik begon als agent was ze aan de slag bij de politiezone Marlow (Ukkel, Watermaal-Bosvoorde en Oudergem). De vrouw bleef niet gespaard van ellende. Jaren geleden verloor ze een zoon in een verkeersongeval. Toch bleef ze altijd even optimistisch, zeggen ex-collega’s. In Luik was ze het aanspreekpunt van Parents d’Enfants Victimes de la Route (Ouders van Verongelukte Kinderen vzw).

Soraya Belkacemi begon net als Lucile Garcia haar carrière bij de politie al hulpagente. Maar ze deed examens mee om op te kunnen klimmen. Sindsdien mochten ze ook een wapen dragen: het wapen waarmee beide vermoord zijn. Ze is mama van een tweeling.

Dader Benjamin H. (36) komt uit Rochefort en heeft een broer. H. wordt als marginaal omschreven en had een goed gevuld strafblad. Hij bracht al jaren van zijn leven in de cel door na veroordelingen voor onder meer slagen en verwondingen en drugsdelicten. Hij werd na een vuurgevecht door de politie doodgeschoten.