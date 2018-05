Brits koningshuis past biografie van Meghan Markle (stiekem) aan

Amper enkele uren na haar jawoord aan de Britse prins Harry, plaatste het Britse koningshuis een biografie van Meghan Markle online op de officiële site van Kensington Palace. Alleen werd één belangrijk detail over het hoofd gezien: haar werk als actrice. Die info is nu - heel stiekem - aangepast.

Sommige mensen die de biografie van Markle lazen, reageerden via sociale media verontwaardigd op het feit dat haar carrière als actrice buiten beschouwing werd gelaten. Op de pagina ‘About The Duchess of Sussex’ werd met geen woord gerept over Hollywood. Daarop ging het - tot groot ongenoegen van veel fans - vooral over haar liefdadigheidswerk. Op de afzonderlijke pagina ‘Biography’ werd haar loopbaan als actrice wel belicht.

Suits

Maar nu heeft het paleis - stiekem - wijzigingen aangebracht aan de eerste online pagina. Wie op ‘About The Duchess of Sussex’ klikt, leest wél meer over haar prestaties in de film- en televisiewereld. “Na de universiteit werkte Hare Koninklijke Hoogheid als actrice, en verscheen ze in films en op televisie. Ze is vooral bekend van haar rol als Rachel Zane in de reeks ‘Suits’, die ze gedurende zeven seizoenen speelde. Goed voor een totaal van meer dan honderd afleveringen. Voor de opnames van ‘Suits’ verhuisde de hertogin naar Toronto in Canada, waar de reeks werd gefilmd. Ze voelt zich erg verbonden met Canada omdat het een tweede thuis voor haar werd”, staat er zwart op wit.

Aanpassing

Volgens een woordvoerder van Kensington Palace in The Mirror heeft de wijziging niet te maken met de kritiek van veel fans, wel met een herschikking en aangepast design van de betreffende pagina’s op de site van het paleis.