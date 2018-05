ROLAND GARROS. Marin Cilic en Garbine Muguruza naar tweede ronde

De Kroaat Marin Cilic (ATP 4) en de Spaanse Garbine Muguruza (WTA 3) hebben zich dinsdag verzekerd van een plek in de tweede ronde van Roland Garros.

Derde reekshoofd Cilic versloeg de Australiër James Duckworth, pas 1072e op de ATP-ranking in drie sets met 6-3, 7-5 en 7-6 (7/4). De wedstrijd werd iets meer dan een uur stilgelegd door de regen bij 5-4 in de tweede set voor Cilic. De Kroaat, begin dit jaar finalist op de Australian Open en in 2014 winnaar van de US Open, ontmoet in de volgende ronde ofwel de Poolse kwalificatiespeler Hubert Hurkacz (ATP 188) ofwel de Amerikaan Tennys Sandgren (ATP 54).

Bij de vrouwen stootte ‘s werelds nummer drie Garbine Muguruza door naar de tweede ronde. Ze ontdeed zich in de openingsronde in twee sets van de Russin Svetlana Kuznetsova (WTA 43): 7-6 (7/0) en 6-2 na een partij die eveneens door de regen onderbroken werd. Het duel tussen Muguruza en Kuznetsova was er één tussen twee speelsters die Roland Garros al op hun palmares hebben staan. De Spaanse pakte de eindzege in 2016, de Russin in 2009. In de volgende ronde treft Muguruza de Française Fiona Ferro (WTA 257), die de Duitse Carina Witthöft (WTA 61) met 6-4 en 6-2 klopte.