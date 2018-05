Fans maken zich zorgen om extreem magere actrice Tara Reid

De Amerikaanse actrice Tara Reid (42), bekend uit onder meer de ‘American Pie’-films, is tegenwoordig erg mager. Fans maken zich grote zorgen over de gezondheid van de blondine.

Tara Reid postte via Instagram enkele vakantiekiekje vanop de Dominicaanse Republiek. Op een van de foto’s staat ze tussen twee vriendinnen en oogt ze heel scherp. “Wat is er met haar gebeurd?”, vragen veel volgers zich af. Volgens sommigen lijdt de actrice, die al eerder in het nieuws kwam door haar ultraslank figuur, aan een eetstoornis of worstelt ze met een drugsverslaving.

Tara Reid in het midden Foto: IG

“Als ze geen hulp zoekt, wordt ze nog de volgende ster die met een overlijdensbericht op alle voorpagina’s staat”, staat tussen de vele reacties. Eerder doken al zorgwekkende beelden op van Reid. In november vorig jaar gingen foto’s van een uitje met haar vriend Ted Dhanik de wereld rond. Daarop stond een graatmagere actrice die volgens insiders amper 40 kilo weegt.

Foto: IG