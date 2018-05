Tips en makkelijke recepten voor studenten die eigenlijk geen tijd hebben om te koken

Nog kilo’s cursus weg te vreten en het warme weer helpt ook al niet. Je zou als student voor minder geen zin hebben om nog te koken. Daarom, speciaal voor de blokkers op kot: drie recepten van Loïc Van Impe, de ‘rookie cook’ die studenten leert koken op Facebook.

Hij merkt het op zijn sociale media, zegt Loïc Van Impe. Sinds twee weken krijgt hij via Facebook en Instagram veel vragen van studenten naar snelle en makkelijke recepten. Voor hem het teken dat de blok stilaan begint én dat de recepten uit zijn kookboek ‘The Rookie Cook’ hun nut nog eens bewijzen. In dat kookboek verzamelde Loïc recepten op maat van kotstudenten. Lees: je hebt er weinig tijd, weinig geld en slechts één vuurtje of een microgolf voor nodig.

Enkele tips van Loïc:

- Neem één keer de tijd om inkopen te doen. Studenten weten vaak niet wat eten omdat er in hun ijskast nog één pintje en een verloren pot mosterd staan. Ga naar de supermarkt en koop veel, vooral dingen die lang goed blijven. Ik kocht bijvoorbeeld vaak wortels en selder, dan heb je toch een snack in je ijskast die gezonder is dan brownies of koekjes.

- Maak dingen in bulk. Kook de ene dag 500 gram rijst en eet de helft bij een stukje vis. De andere helft kan je de dag erna in een wokpan bakken, bijvoorbeeld met die stukjes wortel.

- Ik ben geen voedingsdeskundige, maar het lijkt me beter om tijdens de dag wat te knabbelen en lichte dingen te eten, dan in één keer veel te veel te eten. Ik heb tijdens het werk een kommetje amandelen of pistachenoten voor mij staan en daar éét ik af en toe eentje van. Zo krijg je geen hongerklop en kan je lichaam rustig verteren, in plaats van half comateus op de zetel te belanden omdat je te veel gegeten hebt.

- Zie koken als een moment van ontspanning, waarop je eventjes niet met je leerstof moet bezig zijn. Probeer samen met vrienden te eten, eventueel de taken te verdelen: de ene kookt rijst, de andere snijdt groentjes, … Je moet nu geen bak bier opentrekken, maar het kan wel deugd doen om even samen over iets anders te babbelen.

Drie makkelijke en gezonde recepten voor op kot

Wrap met makreel en avocado

“Vol gezonde vetten, goed voor je brein én heel snel klaar”

INGREDIËNTEN:

- 1 blikje makreel

- 1/2 chilipeper

- 2 lente-uitjes

- 4 kerstomaten

- 1 wrap

- 1 avocado

- tuinkers

- peterselie

- peper

- yoghurt

- zout

- Laat de makreel uitlekken. Doe de vis en een eetlepel yoghurt in een kom.

- Snijd een halve chilipeper, twee lente-uitjes, vier kerstomaten en peterselie in kleine stukken. Voeg dit bij de makreel en de yoghurt.

- Meng alles onder elkaar totdat het mengsel smeerbaar wordt. Het resultaat moet lijken op tonijnsalade.

-Kruid met peper en zout.

- Vul de wrap met het makreelmengsel, sneetjes avocado en tuinkers.

Caponata Siciliana

“Hiervan kan je een grote hoeveelheid in één keer maken en je kan het zowel warm als koud eten. Bovendien heb je bijna geen afwas.”

INGREDIËNTEN:

- 1 aubergine

- 10 kerstomaten

- 10 olijven

- 1 eetlepel kappertjes

- basilicum

- ciabatta

- sjalot

- knoflook

- olijfolie

- gedroogde oregano

- peper

- zout

- Maak kleine gaten in de aubergine en gaar 5 minuten in de microgolfoven op 900 W.

- Snijd ondertussen een sjalot, een teen knoflook en kerstomaten in kleine stukken.

- Snijd de aubergine, als hij gaar is, in grove stukken en bak krokant in hete olijfolie.

- Voeg daarna de kerstomaten, sjalot, knoflook, ontpitte groene olijven en geweekte zoute kappertjes toe.

- Kruid met peper, zout, gedroogde oregano en verse basilicum. Laat nog 3 minuten sudderen.

- Serveer met ciabatta.

Salade van pompelmoes, geitenkaas en studentenhaver

“In fruit zitten vitaminen, in noten gezonde vetten: met een salade zit je goed, zeker als het warm is”

INGREDIËNTEN:

- 1 pompelmoes

- 1 avocado

- basilicum

- lente-ui

- 1/2 chilipeper

- geitenkaas

- bladspinazie

- olijfolie

- peper

- zout

- studentenhaver

- Snijd de pompelmoes in hapklare schijven. Doe dit ook met de avocado.

- Vang het sap van de pompelmoes op. Voeg olijfolie, peper, zout, basilicum en fijngesneden lente-ui toe en meng tot een vinaigrette.

- Doe de studentenhaver met chilipeper in een droge pan en zet op een middelmatig vuur. Bak tot er een nootachtige geur vrijkomt.

- Dresseer de pompelmoes, avocado, verkruimelde geitenkaas, spinazie en studentenhaver. Werk af met de vinaigrette.

‘Loic, The Rookie Cook’ van Loïc Van Impe is uitgegeven bij Lannoo en kost 22.50 euro. Filmpjes van Loïc vind je op zijn Facebookpagina.