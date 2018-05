Blokbars zijn hip: studeren in een kerk in Hoeselt of de Luminus Arena in Genk

Hoeselt / Hasselt / Genk -

De blok is begonnen, de studenten zitten vanaf nu tot het einde van de examenperiode aan hun studieboeken gekluisterd. Waar studenten een tijd geleden nog enkel de keuze hadden tussen hotel mama, hun kot of de bibliotheek, springen de pop-up blokbars als paddenstoelen uit de grond. Van de Luminus Arena in Genk, het oude gerechtsgebouw in Hasselt tot de Sint-Stefanuskerk in Hoeselt.