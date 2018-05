Warme Bakker Bart ontvangt Handmade in Belgium-label

Kaulille

Bocholt - Bart Claes, een warme bakker uit Kaulille, ontving zopas het Handmade in Belgium-label uit handen van Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder van Unizo Limburg.

Warme bakker Bart was eerder al gevestigd in Neerpelt en zet nu de traditie verder in Kaulille met een vernieuwd concept. Daarmee bieden hij en zijn team niet alleen traditionele en ambachtelijke producten en belegde broodjes aan, ze verwelkomen hun klanten ook in hun tea room.

Met het HIB-label wil Unizo Limburg ondernemers die originele en handgemaakte producten afleveren extra ondersteunen. “Daarom is het zogenaamde HIB-label in het leven geroepen en de bakkerij van Bart Claes past perfect in dit plaatje”, legt Bart Lodewyckx van Unizo-Limburg uit. Met dit label erkent UNIZO-Limburg de makers van authentieke en ambachtelijke kwaliteitsproducten.

Consumenten zijn vandaag meer dan ooit op zoek naar originele producten en willen daarvoor een authenticiteitsgarantie. “Die ambachtelijke ondernemers willen we een duwtje in de rug geven. De term ambachtelijk is in België, in tegenstelling tot in Frankrijk niet beschermd. Vandaar dat wij bij UNIZO het HIB-label in het leven hebben geroepen”, aldus Bart Lodewyckx.Ondernemers met een HIB-label voldoen aan strikte criteria. Zo moet de ondernemer zijn activiteit in hoofdberoep uitoefenen. Hij of zij mag maximum twintig werknemers in dienst hebben. Bovendien moet het product voor minstens 50 procent handmade zijn. Het product heeft daarnaast een zekere nutsfunctie en is uniek in zijn soort.