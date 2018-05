Schoolmusical: Gruwelijk? Eng!

Bilzen - Afgelopen weekend schitterden de bijna vierhonderd leerlingen van de vrije basisschool Sint-Mauritius uit Bilzen in hun eigen schoolmusical.

De voorstelling ‘Gruwelijk? Eng! speelde zich af in de schoolbibliotheek. Op bevel van de directeur moesten alle ‘gruwelboeken’ uit de school worden verwijderd. ‘De Boekenbende’ , de enthousiaste leesgroep die symbool stond voor alle leerlingen, kon met deze maatregel onmogelijk akkoord gaan. Zij riepen de hulp in van Onnoval, hoofd van de gruwelwereld. Met zang en dans van alle leerlingen konden de gruwelverhalen terug een plaatsje krijgen in de bibliotheek.

Vier voorstellingen van dit muzikaal spektakel werden opgevoerd in en tot de verbeelding sprekend decor: de voormalige kapel van het oud klooster. Achteraf waren de 1100 toeschouwers lovend over de wervelende show. Boeken kwamen tot leven en zorgden voor een lach tot zelfs ontroering. Mooi om te zien hoe de leescultuur in onze school werd omgezet in een muzisch project dat vele leerlingen nog lang zal bijblijven.