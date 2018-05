Okra Borgloon op lentereis

Borgloon - Op 22 mei trok Okra Borgloon, samen met de vrienden van Okra hoepertingen op lenteuitstap naar de plantentuin ven Meise.

Onze eerste halte was langs de autosnelweg waar we verwelkomd werden op koffie, croissants en koffiekoeken. Inwendig versterkt ging de reis naar Meise waar we, onder deskundige begeleiding, zowel de serre als het park konden bezoeken. Vermoeid en hongerig gingen we genieten van een uitgebreide lunch. Dan volgde nog het bezoek aan de Palm brouwers waar de gidsen ons deskundige uitleg gaven over het productieproces. Na een kort bezoek aan de stoeterij van Diepensteyn, waar we nog kennis konden maken met de rasechte Brabantse paarden, keerden we terug naar de brouwerij waar we de verschillende biersoorten konden proeven. In een goede stemming namen we afscheid en keerden vermoeid maar voldaan terug naar Borgloon.