Dries Mertens geeft plezierig interview en laat in kaarten Rode Duivels kijken: “Ik weet wat onze grootste sterkte is”

Dries Mertens is met zijn 31 lentes ondertussen een van de routiniers bij de Rode Duivels. De Leuvenaar heeft al 66 caps op zijn teller staan, waarin hij dertien keer tot scoren kwamen. Mertens voelt zich nu dan ook veel belangrijker bij de Rode Duivels dan voordien.

Het WK in Rusland wordt al het derde grote toernooi voor Mertens, na het WK in Brazilië in 2014 en het EK in Frankrijk in 2016. Zijn rol binnen de ploeg is daardoor veranderd, zei hij dinsdag tijdens een persmoment in Tubeke. “Ik voel dat ik belangrijker ben voor de groep dan een paar jaar geleden en voel me nu ook meer gewaardeerd. Dat verschil is echt merkbaar, vind ik. Ik ben nu vaker een vaste waarde en moet minder invallen. Maar ik voel me niet altijd 31 jaar oud hoor. Als ik soms naast andere 31-jarigen loop, besef ik dat vooral”, lachte Mertens.

Dat Mertens in een vrolijke bui was, bleek toen hem gevraagd werd wat hij meeneemt uit de vorige grote toernooien. “Mijn voetbalschoenen”, antwoordde hij gevat. “Nee, nu even serieus. De wil om te winnen moet er altijd zijn. Toen we na de nederlaag tegen Wales in de kwartfinales van het EK thuiskwamen, deed dat heel veel pijn. We beseften toen niet dat elke match de laatste kon zijn en dat we er echt alles aan moesten doen om door te gaan. Dat besef moet er nu wel zijn. We moeten op dit toernooi harder zijn.”

Hard zijn volstaat natuurlijk niet om het WK te winnen. Mertens ging dan ook om raad vragen bij zijn ploegmaat bij Napoli en Spaans doelman Pepe Reina. Die won met Spanje, weliswaar als bankzitter, in 2008 en 2012 het EK en in 2010 het WK. “Reina zei me dat hij geen concrete tips kon geven. Hij antwoordde dat ze toen gewoon een jonge groep hadden die hongerig was en dat Spanje ook wat geluk heeft gehad. Die honger moeten wij nu ook tonen. Tegen grote landen hebben we het altijd moeilijk. Zie maar naar de oefeninterland tegen Spanje (0-2 verlies), toen we helemaal werden weggetikt. We mogen niet bang zijn en moeten er altijd vol voor gaan.”

Mertens heeft vertrouwen in de huidige selectie en vindt dat de kwaliteiten van de nationale ploeg vooral vooraan liggen. “We zijn niet alleen sterk in balbezit, maar ook in de omschakeling hebben we onze kwaliteiten. Onze grootste sterkte is dat we nu vooraan met z’n allen druk zetten, we de bal veroveren en dan kunnen omschakelen. De stempel van bondscoach Martinez is dan ook zeer merkbaar. Onder Marc Wilmots speelden we vooral man op man, maar nu zetten we samen hoog druk. Dat kan het verschil maken”, besloot Mertens.

Foto: Photo News

Teleurstelling met Napoli

Dries Mertens blikte dinsdag teleurgesteld terug op het seizoenseinde. Zijn club Napoli verloor op een paar speeldagen van het einde de titelstrijd tegen Juventus. “Normaal word je met 91 punten altijd kampioen, nu niet”, zei Mertens op een persmoment in Tubeke.

Napoli verloor op een haar na de titelstrijd in Italië. Volgens Napoli-coach Maurizio Sarri kregen zijn spelers een mentale tik toen ze in het hotel naar de wedstrijd Inter Milan-Juventus keken. Inter stond 2-1 voor, maar Juventus won in extremis nog met 2-3. “We volgden de wedstrijd in het hotel en waren euforisch toen Inter de winst leek te pakken. En daarna hebben we wel een mentale tik gekregen”, zei Mertens. “Maar toch denk ik niet dat we daar de titel verloren hebben. Mochten wij 96 punten gepakt hebben, zou Juventus er 98 gehaald hebben, denk ik. De Juventus-spelers staan mentaal gewoon veel verder dan wij. We hebben een jonge ploeg en moeten nu leren uit onze fouten. Een ding is wel zeker: ik zou de wedstrijd niet meer live bekijken.”

Ondanks het nipte titelverlies is de 31-jarige Leuvenaar tevreden over zijn seizoen. Mertens kwam dit seizoen 49 keer in actie voor Napoli en was daarin goed voor 22 doelpunten en 12 assists. Op het einde van het seizoen werd hij wel naar de bank verwezen door de terugkeer van de Poolse spits Arkadiusz Milik. “Ik heb het er daar lang over gehad met de coach. Sarri beschouwde me als een spits en wou me niet naar de flank verwijzen, waardoor ik vaak op de bank verzeilde. Milik moest klaargestoomd worden voor het WK. Ik kan dat ook wel begrijpen.”

Met Carlo Ancelotti stelde Napoli vorige week zijn nieuwe trainer voor. Mertens kon al even praten met Ancelotti, maar was toch verrast door zijn aanstelling. “Ik weet niet hoe het allemaal gelopen is en snap het ook niet goed. Voor mij was het dus wel schrikken toen ik het nieuws hoorde. Sarri is nog niet ontslagen, maar toch is Ancelotti al onze nieuwe coach. Binnenkort zal alles hopelijk wel duidelijk worden. Ik heb niet zo lang met Ancelotti gesproken. Hij lijkt een vriendelijke man te zijn, maar ik heb hem gezegd dat ik me daar nu niet mee wil bezighouden. De focus ligt vol op het WK”, besloot Mertens.

Foto: Isosport

Casteels hoopt op eerste grote toernooi met Rode Duivels

Voor de positie van derde doelman in de 23-koppige selectie van Roberto Martinez lijkt Koen Casteels momenteel de voorkeur te genieten op Matz Sels.

Pas na de oefenwedstrijd tegen Portugal van zaterdag hakt de bondscoach de knoop definitief door en tot dan is het nog bang afwachten voor de doelman van Wolfsburg, die door een scheenbeenbreuk het WK van 2014 aan zich zag voorbijgaan en voor het EK van twee jaar geleden gepasseerd werd door Jean-François Gillet. “Het zou inderdaad mooi zijn als ik nu wel kan meegaan”, bekende de doelman dinsdag tijdens een persmoment in Tubeke. “Vier jaar geleden was er die zware blessure en dat was toen toch wel een moeilijke periode, ook omdat ik toen voor de start van het nieuwe seizoen bij Wolfsburg nog niet helemaal terug was. Nu ben ik blij dat ik mijn niveau teruggevonden heb en nog verbeterd ben. Met 110 matchen in de Bundesliga heb ik ook al wel wat ervaring, dat speelt mee. Toch denk ik dat het nog altijd beter kan.”

In de selectie van 23 zou Casteels derde doelman zijn, na Thibaut Courtois en Simon Mignolet. “De kans is natuurlijk klein dat je dan aan spelen toekomt, maar je moet altijd klaar zijn. Het maakt niet uit of je nu eerste, tweede of derde doelman bent. Je maakt deel uit van een groep en dus is het belangrijk om even hard te trainen: iedereen werkt naar hetzelfde doel toe. Ik weet ook niet of ik er uiteindelijk bij zal zijn. Het enige dat ik kan doen is een goed seizoen spelen en hard trainen, uiteindelijk is het de trainer die beslist.”

Wolfsburg beleeft momenteel woelige tijden. Het wist twee jaar op rij nipt aan de degratie te ontsnappen, maar dat belette Casteels niet om uit te blinken. Kicker beloonde hem met de trofee voor Doelman van het Jaar in de Bundesliga. “Het is zeker niet de bedoeling van daar drie jaar van te maken”, bekende Casteels. “De ambitie van de club ligt ook een pak hoger: ze willen minstens Europa League halen. De laatste jaren ontbrak het aan stabiliteit, met meerdere trainers en technische directeurs. Ik hoop dat de club geleerd heeft uit zijn fouten, want het potentieel is zeker aanwezig. Na het seizoen volgt er sowieso nog een gesprek met onze nieuwe technische directeur.”

Wolfsburg is ver verwijderd van het Europese toneel en dus worden de prestaties van Casteels in ons land wat onderbelicht. “Moest ik bij een Champions League-team spelen, zouden de mensen dat inderdaad anders bekijken, prestaties worden dan beter gewaardeerd. Nu was het vechten tegen de degradatie, vooral in de tweede seizoenshelft dan. Toen zijn we echt weggezakt. Gelukkig hebben we een stressvol seizoen nog positief kunnen afsluiten”, besloot de doelman.

Foto: Isosport

Witsel traint apart

Axel Witsel miste de eerste volledige groepstraining van dinsdag bij de Rode Duivels omdat hij bij zijn club Tianjin Quanjian in de Aziatische Champions League een trap op de knie gekregen heeft. Niet al te ernstig en dus moet een individueel programma soelaas brengen.

Sinds zijn transfer naar China in januari 2017 krijgt de voormalige middenvelder van Standard de ene vraag na de andere te verwerken omtrent de Chinese competitie - en dan vooral het niveau ervan. De niet-selectie van Radja Nainggolan, een concurrent op het middenveld, gooide nog wat meer olie op het vuur. “Het klopt dat de intensiteit er wat minder is en dat compenseer ik door bij de Rode Duivels wat extra te trainen. Ik zit echter in goede conditie, daar moet ik me geen zorgen over maken. Er zijn overigens genoeg spelers uit de Chinese competitie die naar het WK gaan”, vertelde Witsel dinsdag tijdens een persmoment in Tubeke.

In de aanvallende 3-4-2-1 die Roberto Martinez tussen de lijnen brengt is er een sleutelpositie weggelegd voor Witsel, die het evenwicht in het elftal moet bewaren. Ook bij Tianjin is hij opnieuw verdedigende middenvelder, nadat hij een tijdje wat aanvallender werd uitgespeeld. “Ik ben zeker niet gefrustreerd omdat ik in een dragende en daardoor minder opvallende rol zit. De 6, dat is mijn positie. De coach zet me daar omdat ik altijd het maximum geef, technisch en tactisch bovengemiddeld ben, en over voldoende voetbalintelligentie beschik om voor het evenwicht te zorgen. We hebben voldoende offensieve spelers in het elftal. Eerlijk, ik ben het ook niet meer gewend om aanvallend te spelen.”

Voor heel wat spelers van Witsels generatie lijkt er aan het Rode Duivels-verhaal een einde te komen. Steven Defour kondigde zijn afscheid reeds aan, Fellaini volgt na het WK en ook Vincent Kompany liet eerder al uitschijnen dat het WK in Rusland zijn laatste kunststukje op het internationale toneel zou worden. Witsel is echter vastberaden nog door te gaan. “Dit wordt zeker niet mijn laatste WK, daar wil ik echt nog niet aan denken, al hangt het natuurlijk altijd van de selectie van de coach af. Ik respecteer de beslissing van anderen, elke situatie is anders”, aldus Witsel, die in het WK de ideale gelegenheid ziet om zich in de kijker te spelen. “Het WK is zeker een uitstalraam en dan is alles mogelijk, al zal het van onze prestaties afhangen. Bovendien lig ik nog anderhalf jaar onder contract in China.”

Foto: Isosport

Januzaj kent geen stress

Net zoals op het WK in Brazilië in 2014 kan Adnan Januzaj de verrassing van de selectie worden. Toch was de 23-jarige Brusselaar niet verrast toen hij hoorde dat hij in de voorselectie van bondscoach Roberto Martinez zat.

Hoewel Januzaj geen enkele minuut meespeelde in de WK-kwalificatieronde, kreeg de middenvelder van Real Sociedad toch een plaatsje in de voorselectie van Martinez voor het WK in Rusland. Januzaj was de ‘surprise du chef’, al was hij zelf niet zo verrast, zei hij tijdens een persmoment in Tubeke. “Ik was een beetje verrast, maar ook niet meer dan dat. Ik heb een goed seizoen gespeeld in Spanje en heb vaak de 90 minuten volgemaakt. Door alles te spelen win je aan maturiteit. Mijn laatste elf wedstrijden waren ook zeer sterk. En als je naar een WK gaat, moet je spelers meenemen die een sterke tweede seizoenshelft hebben gespeeld, omdat die in vorm zijn.”

Hoewel zijn deelname aan het WK nog niet vaststaat en bondscoach Martinez nog vijf spelers van zijn lijst moet schrappen, heeft Januzaj weinig stress. “Iedereen wil erbij zijn. Ik ben ontspannen en kan goed omgaan met stress”, was Januzaj vol vertrouwen. “Ik ken mijn kwaliteiten en weet dat ik op elk moment het verschil kan maken. Vooral in de laatste 30 meter op het veld voel ik me in mijn sas. Maar ik ben polyvalent en kan overal spelen. Dit seizoen ben ik begonnen op de linkerflank, dan stond ik eens op de rechterflank en op de tien heb ook ik een aantal matchen gespeeld. Ik heb zelfs in een aantal wedstrijden de volledige linkerflank voor mijn rekening genomen, net zoals bij de nationale ploeg. En ik voelde me goed in die rol.”

Januzaj voelt zich ook veel beter en sterker dan op het WK in 2014, toen hij het witte konijn uit de hoed van toenmalig bondscoach Marc Wilmots was. “Ik ben matuurder geworden en heb progressie gemaakt op positioneel vlak. Ook verdedigend heb ik stappen gezet. Door de vele wedstrijden die ik gespeeld heb, heb ik nu ook meer volume. In Spanje moet je een groot volume hebben, want het is een competitie waar snel gespeeld wordt en je dus veel moet lopen.”

Op amper 23-jarige leeftijd kan Januzaj dus al voor de tweede keer op een WK staan. “Veel mensen lijken te vergeten dat ik nog maar 23 jaar oud ben. Er kunnen niet veel spelers zeggen dat ze op die leeftijd al aan twee WK’s hebben meegedaan. Ik ben nog jong en denk dat ik na het WK deel kan uitmaken van de volgende generatie Rode Duivels”, besloot Januzaj.