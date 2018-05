Hevig onweer nadert Limburg

Het KMI waarschuwde dinsdagochtend al dat het in de loop van de dag weer hevig kan gaan onweren. Omstreeks 14.30 uur naderen de eerste buien onze provincie.

Boven Luik begon het op de middag hard te regenen. “Het kan dus snel gaan de komende uren,” waarschuwt weerman Ruben Weytjens op zijn Facebookpagina (zie verder).

Trekt het onweer ook over uw gemeente? Bezorg er ons beelden van via onderstaande uploadmodule. Je kan inloggen door je naam in te geven. Daarna kan je bovenaan het venster op ‘upload’ klikken en een foto of video selecteren.