ROLAND GARROS. Wickmayer strandt in eerste ronde, Mertens en Van Uytvanck aan de bak in Parijs

Yanina Wickmayer (WTA 105) is er dinsdag niet in geslaagd zich te plaatsen voor de tweede ronde van Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het seizoen.

De 28-jarige Wickmayer verloor in de openingsronde in twee sets van de zes jaar oudere Australische Samantha Stosur (WTA 90): 6-2 en 6-4 na 1 uur en 27 minuten. Stosur, in 2010 finaliste op het gravel in Parijs, leidt nu met 5-2 in de onderlinge duels.

Wickmayer liet wegens een rugblessure de kwalificaties voor Roland Garros aan zich voorbijgaan, maar kwam door het forfait van de Braziliaanse Beatriz Haddad Maia alsnog op de hoofdtabel terecht.

In de tweede ronde botst Stosur op de winnares van het duel tussen de Sloveense Polona Hercog (WTA 58) en de Russin Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 28).

Later op de dag werkt Alison Van Uytvanck (WTA 46) haar eersterondepartij af tegen nog een Australische: Isabelle Wallace (WTA 245). Elise Mertens (WTA 16) verschijnt eveneens op het gravel om haar partij tegen de Amerikaanse Varvara Lepchenko (WTA 92) voort te zetten. De Limburgse heeft een dubbele break voorsprong in de derde set van de wedstrijd die maandag bij 6-7 (9/11), 7-6 (7/4) en 3-0 onderbroken werd. Bij de mannen kijkt lucky loser Ruben Bemelmans (ATP 110) nog Yuki Bhambri (ATP 93) in de ogen.

Maandag wist Kirsten Flipkens (WTA 65) door te stoten naar de tweede ronde. De Kempense haalde het in twee sets van de Duitse Tatjana Maria (WTA 64): 7-6 (7/1) en 6-4.