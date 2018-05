"Zonnesprays beschermen minder goed dan zonnecrèmes"

Op deze warme dagen is het een must om je huid te beschermen tegen de zon. Kies je voor een praktische spray in plaats van een vettigere crème om uit te smeren? Dan ben je misschien minder goed bestand tegen de schadelijke straling. Sprays moet je immers correct gebruiken, maar geen enkel product beschermt voor de volle honderd procent. Dat schrijft consumentenorganisatie Test-Aankoop in een nieuw verslag.

Een spray voelt vaak minder vettig aan dan een dikke crème en dankzij het pompje is de kans op verspilling kleiner. Maar het nadeel is dat veel mensen er te weinig van aanbrengen. “Smeer royaal”, raadt Test-Aankoop aan. Om een idee te krijgen: een volwassen lichaam heeft zo’n zes koffielepels spray nodig om goed beschermd te zijn. Bovendien is er een regel voor erg vloeibare producten: hoe vloeibaarder de textuur, hoe meer je ervan moet gebruiken. Bovendien dien je een smeerbeurt om de twee uur te herhalen.

Dermatologe Ingrid van Riet, verbonden aan de Carpe-kliniek in Antwerpen, zegt dat in een spray of een gel doorgaans iets minder combinaties van filters zitten dan in een rijkere crème. “Dat zijn redelijk zware ingrediënten, die niet zomaar in een lichte spray kunnen. Bovendien ben je ook meestal geneigd minder te gebruiken van zo’n spray’, klinkt het.

‘Sunblock’ bestaat niet

Van de zeventien geteste sprays met factor 30, blijkt dat elk product naar behoren beschermt tegen het kankerverwekkend UVB -licht. Twee producten - van Lancaster en Lovea - schieten echter tekort wat betreft de bescherming tegen UVA-licht, dat ook kanker kan veroorzaken. De consumentenorganisatie onderstreept dat geen enkel middel de huid echter voor de volle honderd procent beschermt. “Er dringt altijd nog een beetje zonlicht door de filters. Daarom is de benaming ‘sunblock’ misleidend”, staat er te lezen.

Foto: Shutterstock

Koop je een spray, let er dan op dat die zowel de effecten van UVA- en UVB-straling tegengaat. Dat zegt van Riet ook. “Veel zonnefilters laten wel UVA-stralen door, waardoor je niet verbrandt maar wel een beetje bruin wordt. Daarom zijn ze erg populair. Maar het zijn net die UVA-stralen die veroudering door de zon veroorzaken en je zonnekapitaal aantasten, dat is de natuurlijke afweer van je cellen. Als dat aangetast wordt, heb je kans op vervormingen – die kunnen goedaardig zijn in de vorm van donkere vlekjes, witte vlekjes, rimpels of couperose. In het ergste geval zijn ze schadelijk, in de vorm van melanomen. Je hebt maar één zonnekapitaal, bescherm het goed.”

Beste koop

De sprays die het best scoren zijn de Dry Protect van Garnier Ambre Solaire en de Sublime Sun - cellular protect van L’Oréal Paris met beiden 73 punten op 100. De zonnespray van Boni komt eruit als beste koop met een score van 71 op 100. Zes andere producten delen deze score, waaronder Solait van Kruidvat. De publiekslieveling van Eucerin behaalde een score van 70 op 100. De minerale zonnespray van Lovea schiet tekort en werd dan ook gebuisd. Dat wil niet zeggen dat minerale sprays hun effect missen, want vorig jaar bleek uit de steekproef van Test-Aankoop dat het minerale product van Lavera wél goede punten behaalde.

Tips om zonnemelkspray aan te brengen:

- Spray nooit rechtstreeks in het gezicht. Veel producten bevatten chemische componenten die je beter niet inademt. Verstuif het product daarom eerst op je hand, om vervolgens het gelaat in te smeren.

- Gebruik sprays niet in de buurt van vuur - denk aan de barbecue. Sommige bevatten flink wat alcohol en zijn daarom licht ontvlambaar.

- Gooi je zonnespray niet weg na een jaar. Is de textuur niet vreemd en merk je niets vreemds op aan de geur, dan kun je het middel gerust nog gebruiken.

- Herhaal om de twee uur en spray je lichaam rijkelijk in.

- Blijf bij voorkeur gewoon uit de zon wanneer die het felst straalt. Dat is tussen de middag en 16 uur.