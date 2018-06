SJIEK PORTRET. Oma en opa zijn online: “Op vriendschapsverzoeken van jonge vrouwen ga ik niet in, da’s toch zinloos”

“Ik surf zes uur per dag.” “Zelfs op vakantie check ik elke dag een uurtje mijn berichtjes.” “Ik ben bevriend met half bekend Vlaanderen.” Hipster ruim plaats voor de senior: oma en opa hebben Facebook & co ontdekt. En ze zijn er net zo verslaafd aan geworden als de jeugd. Sjiek sprak met vijf seniors die continu online zijn.

Nicole Van Asten (73) is een gepensioneerde interieurverzorgster uit Neerpelt. Surft 6 uur per dag en heeft 251 Facebookvrienden.

“Op Facebook is iedereen gelijk. Achtergrond of afkomst is niet belangrijk ...