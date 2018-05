Fikse strafvermindering voor mislukte huurmoord op ex in Beringen

Beringen - Het Antwerps Hof van Beroep heeft dinsdag de straf van André V. (71) uit Geetbets verminderd tot vijf jaar cel, waarvan twee met uitstel voor de mislukte huurmoord op zijn Beringse ex Layla (45). Op 31 mei vorig jaar had hij hiervoor in Hasselt nog zeven jaar effectieve celstraf gekregen. Naar alle waarschijnlijk mag de zeventiger de gevangenis nu verlaten en zal hij de rest van zijn straf onder elektronisch toezicht staan. Zijn nieuwe vriendin kreeg zelfs de vrijspraak nadat de Hasseltse strafrechter haar eerder tot vier jaar cel veroordeelde.

In de loop van 2015 was de welgestelde schilder uit Geetbets op zoek gegaan naar mannen die zijn vrouw uit de weg wilden ruimen. De liefde had hem eerder verblind waardoor hij in 2007 hun villa van 1 ...