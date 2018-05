Op witte sokken door toneelgezelschap Mals vlees in Xpand

Paal

Beringen - Theatergezelschap Mals Vlees bracht in Xpand een pakkend stuk: Op witte sokken.

Het was iets anders bij het binnenkomen in het Xpand: acteurs die op witte sokken verweesd rondgingen, wartaal uitspraken, je aanklampten. Tot je door de luidspreker hoorde dat de patiënten terug naar hun kamer of gezamenlijke ruimte moesten. Iedereen naar de zaal waar de patiënten door de verpleegkundige werden binnengebracht, allemaal psychische personen zou blijken toen de verpleegkundige van dienst de aandoeningen even toelichten: dementie, denkbeeldige aanwezige vriend, seks verslaafde... Het werd een aangrijpend stuk, heel sterk gespeeld en heel concreet.