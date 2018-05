Foute Party als slotfeest van dansclub DanceTime

Rekem

Lanaken - Zoals in de meest dansclubs traditie is werd ook in dansclub MDV DanceTime het dansseizoen 2018 afgesloten met een slotfeest.

Om er niet een gewone dansavond van te maken maar iets aparts werd besloten er een Foute Party van te maken. Bij samenkomst op de parking was er alvast grote hilariteit alom want het anders formele geklede had plaatsgemaakt voor kledij gaande van de hippe Sixties tot de decadente jaren 2000 met ook vele door Jani’s verboden combinaties. Er waren zelfs groepen die zich geheel in hetzelfde uitbundige plunje hadden gestoken. Iedereen had zijn foute keuze tot het laatste moment proberen geheim te houden.

Bij binnenkomst werden we hartelijk ontvangen door “hippie-girl” Erna en Eddy voor één keer in het volledig in het wit gestoken. Ze boden ons alvast een keuze van diverse cocktails aan. Daarbij viel ook gelijk op, dat Erna en Eddy zoals gewoonlijk kosten noch moeite gespaard hadden en de danszaal omgetoverd hadden tot een sfeervolle feestzaal met gezellig hoeken en zelfs een cocktailbar.

De all-inclusief avond werd ingezet met allerlei hapjes, een enorm uitbundige Caribische barbecue en afgesloten met een ijs-verrassing.