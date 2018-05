Dit weten we over de schutter in Luik: dader (36) kreeg uitgaansvergunning uit gevangenis

De dader van de schietpartij in Luik is een 36-jarige man uit Rochefort die een uitgaansvergunning uit de gevangenis had. Hij zat er vast voor drugsfeiten maar stond bij politie en gerecht niet gekend als geradicaliseerd. Hij had wel contacten in dat milieu. De dader heeft politieagenten eerst langs achter aangevallen met een mes, alvorens hun dienstwapens tegen hen te gebruiken.

Of Benjamin H. (36) dinsdagochtend is opgestaan met het idee om een aanslag te plegen of dat het een ingeving van het moment is geweest, dat is momenteel nog niet duidelijk. Hij had alleszins geen geweer, maar wel een mes bij.

Nabij café Des Augustins, in het oude centrum van Luik, viel de man twee agenten langs achter aan met een mes. Hij nam hun dienstwapen vervolgens af en opende het vuur op de agenten. Dat liet de procureur des Konings van Luik dinsdagmiddag weten op een persconferentie.

Daarna schoot de man een jonge automobilist dood. Vermoedelijk in een poging om een wagen te stelen. Benjamin H. vluchtte het atheneum Léonie de Waha in, waar hij uiteindelijk door de speciale eenheden van de lokale politie is doodgeschoten.

Dader H. is zeker geen onbekende voor het gerecht. Hij is vooral gekend voor drugsdelicten. Dat was ook de reden waarom hij tot maandag in de gevangenis van Lantin zat. Hij kreeg een uitgaansvergunning uit de gevangenis, heeft Belga uit betrouwbare bron vernomen. Bij een uitgaansvergunning uit de gevangenis mag de gedetineerde enkele uren de gevangenis verlaten in het kader van de voorbereiding van zijn reklassering. De man was dus niet vrijgelaten en had geen penitentiair verlof. Maar afgelopen nacht zou hij al nieuwe feiten gepleegd hebben in de provincie Luxemburg. Of het daarom was dat de agenten hem dinsdagochtend wilden controleren, is nog niet duidelijk.

H. is afkomstig uit Rochefort, staat gekend als een man van twaalf stielen en dertien ongelukken. Hij liep al verschillende veroordelingen op. Dat hij geradicaliseerd was, wordt door de politie ontkend. Maar hij zou in de gevangenis wel contacten hebben gehad met geradicaliseerde moslims.

Het federaal parket zegt dat er aanwijzingen zijn om aan te nemen dat het om een terreurdaad gaat. Maar dat wordt nog onderzocht.