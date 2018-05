Efteling waarschuwt voor valse promoties via WhatsApp

Het Nederlandse attractiepark Efteling waarschuwt voor valse winacties die de ronde doen via WhatsApp. Er circuleren berichten dat het park gratis tickets weggeeft naar aanleiding van het 68-jarig jubileum. De berichten zijn nep en de Efteling distantieert zich er volledig van.

Misschien heeft u ze al zien voorbijkomen op WhatsApp, de berichten van pretpark Efteling. Voor hun 68ste verjaardag geven ze 5 gratis tickets weg aan 500 gezinnen. Zogezegd, want de berichtgeving is nep en de actie gaat helemaal niet uit van de Efteling. Op sociale media waarschuwt het park voor de valse berichten.

We krijgen veel vragen over deze winactie waarbij tickets voor de Efteling zijn te winnen. Hierbij laten we weten dat dit GEEN actie van de Efteling is. We nemen ook afstand van deze actie en waarschuwen jullie om hier niet aan deel te nemen. #Efteling pic.twitter.com/rLbGMg9rkp — Efteling (@Efteling) 29 mei 2018

Voor echte winacties raden we je aan om de officiële kanalen van de Efteling in de gaten te houden, zoals onze website, nieuwsbrief en social media. — Efteling (@Efteling) 29 mei 2018

De link in het bericht verwijst op het eerste gezicht naar de website van de Efteling, maar in werkelijkheid gaat het om een frauduleuze pagina. Oplichters sturen hun slachtoffers door naar een website die er officieel uitziet, maar dat niet is. Zo ontfutselen ze persoonlijke gegevens. En niet alleen de website is vals, ook de verjaardag van het park klopt niet. Het Sprookjesbos opende voor het eerst op 31 mei 1952 en viert dus niet zijn 68ste, maar zijn 66ste verjaardag.

De Efteling raadt aan om enkel in te gaan op acties en promoties die via de officiële kanalen verspreid worden.