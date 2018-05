Politici reageren op schietpartij Luik: “Een nachtmerrie. Diep respect voor de agenten”

Heel wat Belgische politici betuigen op Twitter hun medeleven aan de slachtoffers van de schietpartij van Luik. Daarbij kwamen twee agenten en een voorbijganger om het leven. De schutter werd “geneutraliseerd”. Het zou gaan om een 36-jarige man die nog maar pas was vrijgelaten.

Een overzicht van de reacties:

Sterkte aan familie en vrienden van de slachtoffers van het drama in #Luik . Respect opnieuw voor de politie- en veiligheidsdiensten. Wat de feiten ook zijn, we hebben écht een beter veiligheidsbeleid nodig. Laat ons daar samen werk van maken.

Mijn hart is bij de slachtoffers in Luik. Als bestuurlijk hoofd van het grootste politiekorps is zo’n drama een absolute nachtmerrie. Mijn diep respect voor de agenten. Mijn bijzonder medeleven voor de familie van de dodelijke slachtoffers.