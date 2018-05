Binche presenteert “slopend” parcours voor BK wielrennen

Brussel - Op zondag 24 juni vinden de Belgische kampioenschappen op de weg voor mannen en vrouwen elite plaats in Binche. De mannen rijden dertien keer een lus van 17,2 km met start en aankomst op de Grote Markt, de vrouwen doen de lus zes keer aan. Dat bleek dinsdag op de voorstelling van het BK op de hoofdzetel van de Belgische wielerbond (KBWB) in Brussel.

Na de start op de Grote Markt van de Henegouwse stad is er een tweetal kilometer vals plat, waarna een lange afdaling volgt met onderweg nog wat stijgingsmeters. Een kilometer voor de meet staat nog een beklimming van een halve kilometer kasseien met een gemiddeld stijgingspercentage van 4,4 procent (Rue de la Pépinière) op het menu. Onderweg doet het peloton ongeveer 1.300 meter kasseistroken aan, waar de mannen dus dertien keer over zullen rijden.

Op het “erg zware en slopende” parcours verwacht koersdirecteur Jean-Luc Vandenbroucke dat een “sterk renner” zal zegevieren. “Zeker als het warm wordt, zal het zeer lastig zijn. De kasseiwegen liggen er niet bij zoals in Parijs-Roubaix, maar ze vallen niet te onderschatten. De aankomst is dezelfde als die van Binche-Chimay-Binche, op de Grote Markt van Binche.” Vandenbroucke beschouwt Philippe Gilbert en olympisch kampioen Greg Van Avermaet als de favorieten. “Dit jaar zal het WK in Innsbruck geen doelstelling zijn voor hen, want het parcours ligt hen minder. Ze zullen dan ook op de Belgische kampioenentrui mikken. Ook met onder anderen Tiesj Benoot en Tim Wellens houd ik rekening.”

Ludwig Willems, bondscoach bij de vrouwen, is eveneens ervan overtuigd dat het een parcours voor punchers is. “Welke vrouwen aanspraak kunnen maken op de zege? Jolien D’hoore kan haar vijfde Belgische titel pakken, maar het is maar de vraag hoe snel ze hersteld zal zijn van haar sleutelbeenbreuk. Lotte Kopecky heeft een groot trainingsblok achter de rug in de VS, maar ze heeft gezondheidsproblemen gehad. Verder is Kaat Hannes zeer sterk bezig. Ook Kelly Druyts is terug van weggeweest.”

Binche deed al heel wat wielerervaring op, met de Memorial Frank Vandenbroucke, etappes in de Ronde van Wallonië en de start van de Waalse Pijl. “We weten hoe we grote evenementen moeten organiseren, naar ons carnavalsfeest komen elk jaar 100.000 mensen”, verklaarde burgemeester Laurent Devin (PS). “We willen Binche echt op de wielerkaart zetten. Daarom heeft onze stad zich ook kandidaat gesteld om volgend jaar de start van een etappe in de Tour te ontvangen.”

Het startschot bij de vrouwen wordt gegeven om 7u45. De mannen trekken zich om 11u15 op gang. Er worden ongeveer 20.000 toeschouwers verwacht.

Vorig jaar kroonde Oliver Naesen zich in Antwerpen tot Belgisch kampioen. Bij de vrouwen behaalde Jolien D’hoore haar vierde nationale wegtitel.

Drie dagen eerder dan het BK op de weg, op donderdag 21 juni, staan in Anzegem drie nationale titels in het tijdrijden op het programma.