Niet om te dansen, wel om te leren: trek tijdens de blok eens naar de discotheek

Vlot het leren niet zo goed aan je eigen bureau of in de bibliotheek, dan lukt het misschien wel in een discotheek. Antwerpse club Ampere en de Leuvense Barvista in Leuven worden naar aanleiding van de Red Bull Study Clubs omgebouwd tot muisstille plekken om te leren tijdens de blok - en ja, je kunt er natuurlijk ook ’s nachts terecht.

Voor studenten breekt een lastige periode aan: binnenkort moeten ze noodgedwongen weer met hun neus in de studieboeken duiken. Misschien studeer je aan je eigen bureau, een bibliotheek of een studiezaal, maar is de afleiding keer op keer weer te groot. Daar is met het Red Bull Study Clubs-initiatief iets op gevonden: twee Vlaamse clubs worden voor de gelegenheid studieruimtes. En het contrast met de wilde weekends kan niet groter zijn: hier schalt geen muziek door de luidsprekers, maar wordt het muisstil gemaakt voor de studenten.

Drie dagen non-stop

De clubs blijven wel drie dagen en nachten doorlopend open. Jongens en meisjes die ernaar toe trekken, hebben alle nodige voorzieningen ter beschikking zoals gratis wifi, elektriciteit, notitieblokken en gezonde drankjes en hapjes. In de energy lounge kan je pauze nemen. Ook die is anders dan de standaard break: in de ruimte kun je de beentjes strekken in een silent disco, gamen of luisteren naar motiverende speeches.

Studeren in Amperekan doorlopend van 5 tot 7 juni. In Barvistakan je terecht van 11 tot en met 13 juni. Meer info: www.redbull.be/studyclub