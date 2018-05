OVERZICHT. Dit zijn de grootste WK-blamages ooit

Brazilië-Duitsland: 1-7. Die uitslag uit 2014 staat bij menig voetbalsupporter nog vers in het geheugen gegrift. Maar de allergrootste afgang in de WK-geschiedenis is het niet. Daarvoor moeten we terug naar 1982. De ongelukkige eer valt te beurt aan El Salvador. ‘La Selecta’ had op 15 juni 1982 pech aangezien de 17-jarige Mora in doel stond. Die werd in één klap eigenaar van twee records: grootste WK-nederlaag ooit (10-1 tegen Honduras) en jongste keeper op een WK ooit.