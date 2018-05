Wedstrijden op Roland Garros onderbroken door regen, ook Wickmayer slachtoffer

Ook op de derde dag van Roland Garros hebben de spelers en speelsters af te rekenen gekregen met regenbuien. De partijen, om 11u00 gestart, werden allen om 12u20 stilgelegd.

Yanina Wickmayer (WTA 105) was op court 3 al twintig minuten eerder gestopt met spelen, omwille van de gladheid van het terrein. ‘Wicky’ stond op dat moment in de eerste set met 3-2 in het krijt bij de Australische Samantha Stosur (WTA 90).

Op Court Central was Marin Cilic (ATP 4) goed bezig tegen de Australiër James Duckworth (ATP 1072). De Kroaat won de eerste set met 6-3 en stond klaar om de tweede set uit te serveren bij 5-4.

Later op de dag moet ook Elise Mertens (WTA 16) het vervolg van haar partij nog afwerken tegen de Amerikaanse Varvara Lepchenko (WTA 92). Mertens verloor maandag de eerste set met 6-7 (9/11), won de tweede met 7-6 (7/4) en stond in de derde set 3-0 voor. De regen zorgde op dat moment voor de stopzetting van de partij.

Bij de mannen komt ook Ruben Bemelmans (ATP 110) vandaag in actie. De ‘lucky loser’ treft de Indiër Yuki Bahmbri (ATP 93).