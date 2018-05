Vier Belgische teams starten in Ronde van Luxemburg, geen enkel WorldTour-team

Met Wanty-Groupe Gobert, Sport Vlaanderen-Baloise, Veranda’s Willems-Crelan en WB-Aqua Protect-Veranclassic komen vier Belgische teams aan de start van de Ronde van Luxemburg (30 mei-2 juni). Er staan dit jaar geen WorldTour-teams aan het vertrek.

Woensdagavond om 19 uur wordt de Ronde van Luxemburg op gang getrapt met een 2,3 kilometer lange proloog in het centrum van de hoofdstad van het Groothertogdom. De finish situeert zich dit jaar weer op de Place Guillaume. Daags nadien trekken de renners van Luxemburg-stad naar Hesperange. Na 131 kilometer koers volgen nog eens drie plaatselijke ronden van elk 18 kilometer met daarin telkens de beklimming van de Syren.

Vrijdag wordt de start gegeven aan de Duitse grens in Rosport. Onderweg krijgen de renners twee hellingen onder de wielen geschoven om dan na 170 kilometer aan te komen bovenop de Montée de Cimetière in Schifflange. De ‘koninginnenrit’ volgt op 2 juni tussen Eschweiler en Differdange. Na 135 kilometer volgen nog drie plaatselijke omlopen van elk 9,5 kilometer waarin telkens de beklimming van de Col de l’Europe is opgenomen.

De Ronde van Luxemburg wordt afgesloten met de etappe Mersch-Luxemburg. In de hoofdstad worden dan nog toertjes op en rond de Pabeierbierg afgewerkt. Meteen kennen we dan de opvolger van Greg Van Avermaet. Hij haalde het vorig jaar met 29 seconden voorsprong op Xandro Meurisse en 36 seconden op de Fransman Anthony Perez.

De ritten:

Woensdag 30 mei: Luxemburgstad (proloog over 2,3 km)

Donderdag 31 mei: Luxemburg-Hesperange (186,7 km)

Vrijdag 1 juni: Rosport-Schifflange (170,1 km)

Zaterdag 2 juni: Eschweiler-Differdange (163,8 km)

Zondag 3 juni: Mersch-Luxemburg (176 km)

De deelnemende ploegen:

Professioneel continentale teams: Roompot-Nederlandse Loterij (Ned), CCC (Pol), Euskadi-Basque Country (Spa), Sport Vlaanderen-Baloise (Bel), Cofidis (Fra), Veranda’s Willems-Crelan (Fra), Delko-Marseille Provence (Fra), Wanty-Groupe Gobert (Bel), Direct Energie (Fra), WB-Aqua Protect-Veranclassic (Bel).

Continentale ploegen: Vorarlberg-Santic (Oos), Leopard (Lux), Bike Aid (Dui), Differdange-Losch (Lux), Lotto-Kern Haus (Dui).