Belgische make-upartiest Peter Philips neemt je mee naar de backstage van Dior

Tijdens de modeweken gaat het er hectisch aan toe in de backstage, ook bij het Franse modehuis Dior waar landgenoot Peter Philips de modellen perfect opmaakt voor ze de catwalk op moeten. Om een ode te brengen achter de schermen, heeft hij met de make-uplijn van het merk een backstage-collectie uitgewerkt. Die werd afgelopen vrijdag voorgesteld tijdens het cruise defilé.

Met Dior Backstage wil de creatief directeur van de cosmetica-afdeling van het label make-up herinterpreteren. Hij stelde de lijn, geïnspireerd op de wereld achter de schermen, speciaal samen voor vrouwen die op zoek zijn naar professionele resultaten. “Ik creëerde deze collectie zodat vrouwen makkelijk een natuurlijke look met een professionele finish kunnen bereiken. Dit past volledig binnen de geest van de cruise collectie, gewijd aan trotse en prachtige Mexicaanse paardrijdsters”, zegt Philips in een persbericht.

Een bericht gedeeld door Dior Makeup (@diormakeup) op 27 Mei 2018 om 12:07 (PDT)



Als een pro

De dames hebben de keuze uit veertig verschillende tinten fond de teint, twee paletten oogschaduw, evenveel paletten voor weelderige wenkbrauwen en een palet om te contouren. Verder bevat de collectie ook nog een kit voor de lippen en een doosje met highlighting poeders. Om het aan te pakken als een pro, heb je ook de keuze uit dertien bijpassende penselen.

Transparantie

De collectie komt in volledig transparante doosjes. Want in de backstage moet het meestal heel snel gaan en willen make-upartiesten meteen zien met welke producten ze gaan werken. Voor de foundations betaal je 42 euro, paletten zijn verkrijgbaar vanaf 39,91 euro. De prijzen van de penselen schommelen tussen de 26,24 en 57,77 euro. Dior Backstage is vanaf 2 juli verkrijgbaar zijn in de geselecteerde parfumerieën.