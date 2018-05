Man getuigt over schietpartij in Luik: “Ik heb nog nooit zoiets gezien, dit was waanzin”

In het centrum van Luik heeft dinsdagochtend een man het vuur geopend. Daarbij kwamen twee agenten en een passant om het leven. Een getuige verklaart aan Sudpresse wat hij zag: “Hij kwam naar mij toe, draaide zich om en schoot opnieuw.”

De 46-jarige B.C. kwam met zijn wagen vanaf de Rue Louvrex en stond bij een stoplicht te wachten toen hij knallen hoorde. “Ik dacht niet dat het geweerschoten zouden zijn”, zegt hij tegen Sudpresse. “Ik keek in mijn achteruitkijkspiegel en zag een vrouw rennen met een hond.”

De getuige reed richting het lawaai en kwam oog in oog met de schutter. “Ik zag een man, volledig gekleed in het zwart, met een rugzak en twee revolvers in zijn handen, die heel rustig een vrouw uit een wagen trok.”

Waanzin

“Hij kwam vervolgens op mij af, draaide zich om en schoot opnieuw”, vervolgt B.C. zijn verhaal. “Ik zag een persoon op de grond vallen. Ik weet niet of zij dat deed om te schuilen of omdat ze geraakt was. Ik heb zoiets nog nooit gezien. Het was waanzin.”

Bij de schietpartij kwamen drie personen om het leven, twee agenten en een passant. De schutter hield enige tijd een poetsvrouw gegijzeld. Ondertussen is hij “geneutraliseerd”.