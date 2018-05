Maasmechelen - Het Hof van Cassatie heeft dinsdag het beroep verworpen van de Maasmechelse Aquino-clan. Toch lijkt het onwaarschijnlijk dat het grote drugsproces nu ten einde komt. De verdediging overweegt immers naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg te gaan.

De bende is eerder in Hasselt en in Antwerpen schuldig bevonden aan de smokkel van 2,4 ton cocaïne van Zuid-Amerika naar Europa. Kopstuk Raf Aquino kreeg tien jaar cel. Hij verblijft nog op vrije voeten ...