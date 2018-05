Hoe wapen je je tegen hooikoorts? Het abc voor de niezer

Code oranje voor zowat 1,9 miljoen Belgen, een zesde van de bevolking. Het hooikoortsseizoen is aangebroken. We zien ze niet vliegen, zo microscopisch klein zijn ze, maar de eerste graspollen stuiven al rond en de gevoeligste allergielijders beginnen er nu al van te niezen, te snotteren en in de ogen te wrijven. Hoe wapen je je tegen hooikoorts?