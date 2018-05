Schietpartij in Luikse school: twee agenten overleden, twee gewonden, schutter “geneutraliseerd”

Op een Luikse middelbare school is een schietpartij aan de gang. Een onbekende man nam er twee politieagenten onder vuur, volgens l’Avenir.net zijn de twee politieagenten overleden. Er is ook sprake van twee gewonden en volgens de kranten van Sudpresse werd de schutter “geneutraliseerd”.

Er is momenteel sprake van twee doden en twee gewonden. De schutter verschanste zich een tijdlang in de school en gijzelde er een poetsvrouw. Volgens de kranten van Sudpresse is de schutter intussen geneutraliseerd.

De politie is massaal ter plaatse, de hulpdiensten vragen om het centrum van Luik te mijden.