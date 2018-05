Twee journalisten op reportage omgekomen als gevolg van stormweer

Twee journalisten zijn in de Amerikaanse staat North Carolina onder een vallende boom terechtgekomen en daarbij gedood. Net daarvoor hadden de twee nog een brandweercommandant geïnterviewd over een naderende storm. Het gaat om Mike McCormick, nieuwsanker voor WYFF News 4, en WYFF-fotojournalist Aaron Smeltzer. De boom kwam terecht op hun SUV, aldus de plaatselijke zender in een verklaring.

“Iedereen bij WYFF News 4 is in rouw”, aldus de zender. “We zijn een familie, en we danken jullie voor jullie troost.”

WYFF News 4 remembers anchor, photojournalist who were tragically killed in crash https://t.co/fjCAScelxC pic.twitter.com/9sBJpmC2TK — WYFF News 4 (@wyffnews4) 29 mei 2018

Brandweercommandant Geoffrey Tennant bevestigde de overlijdens in een persconferentie. “Het grijpt me een beetje aan, omdat ik tien minuten eerder nog een interview deed met McCormick”, aldus Tennant. “We hadden het onder meer gehad over hoe hij wilde dat we opletten, en hoe wij hetzelfde wilden.” Nog volgens Tennant waren de wortels van de boom die de journalisten doodde waarschijnlijk losgekomen door de zware regenval.

De journalisten kwamen om in Polk County, in de oostelijke deelstaat North Carolina. De county, al getroffen door zware regen en modderstromen, is in staat van paraatheid voor overstromingen. De subtropische storm Alberto is onderweg naar North Carolina, nadat de storm maandag in Florida aan land ging.