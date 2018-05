Driekwart ouders gestresseerd tijdens examens studerende kinderen

Niet enkel studenten, maar ook hun ouders lijden onder examenperiodes: driekwart van de ouders ervaart dan meer stress dan normaal. Dat blijkt uit een enquête die Teleblok, de gratis anonieme chatlijn van CM, in samenwerking met MNM heeft afgenomen bij 1.279 ouders en 2.228 studenten. Ouders zijn nochtans niet slecht bezig: hun studenten geven gemiddeld 6,7 op 10 voor hun ondersteuning.

Examenperiodes zijn stresserend, voor alle betrokkenen. Studenten voelen zich vaak onzeker: maar liefst 88 procent van de studenten voelt zich minder goed in zijn vel. Ook voor ouders van blokkende studenten gaan examenperiodes niet zonder slag of stoot voorbij.

Studerende kinderen ondersteunen is geen makkelijke opgave. Ouders geven zichzelf daarvoor gemiddeld 6,7 op 10. Geslaagd dus, net niet met onderscheiding. Studenten waarderen de steun die ze van hun ouders krijgen. Toeval of niet, zij geven mama en papa exact dezelfde score op hun eindrapport.

Dankbaar

Lekker eten appreciëren studenten altijd, net als een complimentje of schouderklopje. “Studenten hebben graag dat ouders vragen hoe het met hén gaat, niet met hun examens”, zegt Griet Speeckaert, coördinator Teleblok.

“De meeste ouders hebben het gevoel dat ze genoeg doen voor hun kind”, leidt Speeckaert af uit de enquête. “Ouders voelen zich in het algemeen in staat om hun student goed te ondersteunen en hebben ook het gevoel dat ze hun student vooruit kunnen helpen. Maar voor een derde van de ouders valt dit minder goed mee. Zij hebben het gevoel dat hun acties of ondersteuning hun student niet verder helpt.”

Stress, angst, vermoeidheid

Driekwart van de ouders voelt tijdens de examens meer stress dan anders. “Hun studerende kinderen hebben stress en zijn prikkelbaar’, verklaart Speeckaert. “En stress veroorzaakt stress.” Bovendien voelt de helft van de ouders zich meer angstig. 41 procent voelt zich meer vermoeid. “Ouders slapen slecht door de stress die in huis hangt en voelen zich soms leeggezogen.”

41 procent van de ouders geeft aan dat er meer dan anders een gespannen relatie is tussen ouder en student. 36 procent zegt dat de spanning ook oploopt tussen broers en zussen. “De ene moet stil zijn omdat de andere moet blokken, zo ontstaan spanningen.”

Stoom afblazen

Toch wordt over die spanningen te weinig gepraat. Op de momenten dat hun student het echt lastig had, zocht slechts 1 op de 10 ouders hulp of advies bij vrienden, familie of collega’s. “Net als hun student hebben ouders nochtans een netwerk rond zich nodig om samen de examenperiode door te komen. Daarom zijn ook ouders welkom om te chatten via Teleblok. Daar kunnen ze gratis en anoniem even stoom afblazen.”